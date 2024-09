Les indices européens clôturent dans l'euphorie après la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini dans le vert après les décisions de politique monétaire de la Fed hier et de la Banque d'Angleterre ce jeudi. La Banque du Japon livrera son verdict demain. A Paris, les valeurs cycliques ont été recherchées. Le CAC 40 a bondi de 2,29% à 7615 points, signant sa meilleure performance de l'année. De son côté, l'EuroStoxx 50 a progressé de 2,16% à 4939 points. L'indice Dax40 a inscrit un nouveau plus haut absolu en séance. Aux Etats-Unis,l e Dow Jones et le S&P500 s'offrent de nouveaux records.

En Europe, Ocado , entreprise britannique spécialisée dans l'e-commerce alimentaire, a gagné 2,77% à 359,30 pence, après avoir signé "un troisième trimestre solide", dixit UBS. Le groupe a relevé ses prévisions pour l'exercice 2023-2024 après avoir enregistré une hausse de 15,5 % de son chiffre d'affaires au cours du dernier trimestre, à 658 millions de livres sterling. Le nombre moyen de commandes par semaine a augmenté de 15 %, passant de 381 000 à 437 000. Ocado Retail est une coentreprise entre Ocado et le détaillant Marks & Spencer.

A Paris, Aubay a publié des résultats semestriels solides et en ligne avec les indications communiquées par le groupe en juillet. L’action de l’entreprise de services du numérique s’est adjugé 4,45% à 42,25 euros au sein d'un marché parisien bien orienté. " La génération de cash est très solide ", a commenté TP Icap Midcap, qui reste à l’achat sur la valeur. Le flux net de trésorerie généré par l’activité a bondi de 60,6% à 20,972 millions d’euros. L'analyste note également que " le marché reste marqué par l’attentisme des clients ".

Solutions 30 (-3,18% à 1,43 euros) a essuyé une perte nette, part du groupe, de 5,9 millions d'euros au premier semestre contre une perte de 14,4 millions d'euros, un an auparavant. L'Ebitda ajusté a progressé de 37,4% à 37,7 millions d'euros, avec une progression dans chacune des trois zones géographiques. La marge d'Ebitda ajusté s'est améliorée de 200 points de base à 7,3%. Le chiffre d'affaires a reculé de 0,3% à 517,4 millions d'euros. Il recule de 0,7% en données comparables.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La Banque d'Angleterre a décidé ce jeudi de ne pas modifier sa politique monétaire. Le comité de politique monétaire a voté à une majorité de 8 contre 1 pour maintenir le taux d'escompte à 5 %. Un membre a préféré réduire le taux d'escompte de 0,25 point de pourcentage, à 4,75 %. Le mois dernier, la BoE avait réduit son taux directeur de 25 points de base à 5%.

Les ventes de logements anciens sont tombées à 3,86 millions d’unités en août en rythme annuel, ressortant sous le consensus de 3,92 millions et les 3,96 millions de juillet.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 219000 la semaine dernière, contre un consensus de 230000, après 231000 la semaine précédente.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 1,7 en septembre, dépassant le consensus de -0,8, après -7 en août.

A la clôture, l'euro avance de 0,25% à 1,1143 dollar.