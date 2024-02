Les indices européens attendus en ordre dispersé, pluie de résultats à Paris

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé à l'ouverture de la séance ce mercredi. Les résultats d'entreprise continuent de pleuvoir. Interparfums a annoncé ce matin une progression de ses ventes et de ses bénéfices en 2023. Hier, Lagardère a dévoilé un résultat opérationnel record en 2023. Outre les résultats d'Interparfums et de Lagardère, ceux de Casino et de Worldline publiés aussi ce matin vont animer les marchés à la Bourse de Paris. Demain, les investisseurs prendront connaissance des données de l'inflation aux Etats-Unis au mois de janvier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Coface

Le résultat opérationnel de Coface en 2023 s'élève à 362,9 millions d'euros en 2023, en hausse de 1,6% à périmètre et changes courants. Son résultat net (part du groupe) s'élève à 240,5 millions d'euros, stable par rapport à 2022. Sur l'année, l'assureur-crédit a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,86 milliard d'euros, en hausse de 6% à taux de change et périmètres constants par rapport à 2022. Le chiffre d'affaires de l'activité assurance a progressé de 5,4% à périmètre et changes constants à 1,55 milliard d'euros.

Interparfums

"La forte hausse des volumes de ventes ainsi que des investissements toujours soutenus en matière de marketing et publicité, pour un montant de 177 millions d'euros, soit 22% des ventes, conjugués à la maitrise récurrente des coûts fixes, ont contribué à une forte progression du résultat opérationnel courant qui dépasse 160 millions d'euros en 2023, en hausse de 16 % par rapport à 2022", explique ce matin Interparfums à l'occasion de la présentation de ses résultats sur l'année 2023. La marge opérationnelle courante atteint ainsi les 20% sur un exercice.

Lagardère

Lagardère a dévoilé un résultat opérationnel record en 2023. Le groupe d'édition et de distribution a enregistré un résultat net ajusté, part du groupe, de 252 millions d'euros, contre 265 millions d'euros en 2022. Le Résop, qui correspond au résultat opérationnel courant ajusté des sociétés intégrées, a progressé de 18,7% à 520 millions d'euros. Dans le détail, le Résop de Lagardère Publishing a atteint 301 millions d'euros contre 302 millions d'euros en 2022 et celui de Lagardère Travel Retail s'est élevé à 245 millions d'euros contre 136 millions d'euros en 2022.

LVMH

En marge de la présentation de ses résultats 2023, Lagardère a annoncé avoir reçu une offre d’achat concernant le titre Paris Match émanant du groupe LVMH. Dans sa séance du 27 février 2024, le conseil d’administration a décidé d’entamer des discussions exclusives avec le géant du luxe. "Les instances représentatives du personnel seraient consultées sur ce projet de cession en temps opportun", précise le groupe d’édition et de distribution.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, les données sur la confiance des consommateurs et le sentiment économique en janvier seront publiées à 11h.

Aux Etats-Unis, les données sur le PIB au quatrième trimestre et celles sur la balance commerciale en janvier seront publiées à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole seront publiées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,2% à 1,0820 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont légèrement progressé. Le marché allemand s'est distingué : le Dax40 en pointe a inscrit un nouveau record au-delà des 17550 points. A Paris, la saison des résultats se poursuit avec les premières publications de sociétés du CAC 40 cette semaine. Les performances annuelles de Bouygues et de GTT ont été saluées. Les publications annuelles d’Edenred et d’Eurofins ont été sanctionnées. Le CAC 40 s'est adjugé 0,23% à 7948,40 points tandis que l'EuroStoxx50 a gagné 0,47% à 4889,91 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé en ordre dispersé avant la publication de l'indice des prix PCE jeudi. Coté statistiques, les commandes de biens durables ont reculé plus que prévu en janvier. La confiance des consommateurs est inférieur aux attentes en février. Coté valeurs, Zoom a généré des profits supérieurs qu'attendu tandis que Macy's a affiché une faible performance annuelle. La chaîne de grands magasins a annoncé la fermeture de 150 points de vente d'ici à 2026. Le Dow Jones a perdu de 0,25% à 38972 points et le Nasdaq a gagné de 0,37% à 16035 points.