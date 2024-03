Les indices européens attendus dans le vert avant le rapport sur l'emploi américain

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus dans le vert pour la dernière séance de la semaine. Les investisseurs vont prendre connaissance en début d'après-midi du rapport américain sur l'emploi au lendemain de la décision rassurante de la BCE sur la trajectoire des taux d'intérêt en zone euro. Hier, Wall Street a terminé en territoire positif porté par les valeurs technologiques. Le S&P-500 a enregistré un nouveau record en clôture. Côté indicateurs, avant le PIB au quatrième trimestre en zone euro, la production industrielle allemande est ressortie supérieure aux attentes en janvier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Edenred

Edenred, spécialiste des systèmes de paiement au service des entreprises, des salariés et des commerçants, annonce sa décision d’engager une opération de rachat d’actions pour un montant maximum de 300 millions d’euros dans une période comprise entre mi-mars 2024 et le 31 mars 2027. Les actions rachetées seront annulées. A cette fin, Edenred conclura dans les prochains jours un mandat avec un prestataire de services d'investissement qui s'exercera de mi-mars 2024 jusqu'à l'Assemblée Générale 2024, avec l'intention de le prolonger jusqu'au 31 mars 2027.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica et Dolce&Gabbana annoncent le renouvellement anticipé de leur accord de licence pour la conception, la production et la distribution mondiale de montures de prescription et de lunettes de soleil pour la marque Dolce&Gabbana. L’accord existant, qui avait pris effet le 1er janvier 2020 et dont le terme était le 31 décembre 2029, a été renouvelé et remplacé par un nouvel accord d’une durée de 16 ans, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2039.

Société de la Tour Eiffel

A périmètre constant et hors produit exceptionnel, les revenus locatifs bruts en 2023 de la Société de la Tour Eiffel augmentent de 3,5% à 83,1 millions d'euros, tirés à la hausse par l’effet des indexations (+5,2%). Sur cette période, le résultat d'exploitation courant est en baisse ressortant à 52,8 millions d'euros (contre 53,6 millions d'euros). "L’année 2023 a été résolument difficile pour le secteur de l’immobilier, pénalisé comme beaucoup d’autres par un environnement macro-économique instable et des taux d’intérêts élevés, particulièrement au second semestre", explique le groupe.

Vivendi

Le groupe de médias et de communication Vivendi a fait état de ses résultats 2023 d'où ressort un bénéfice net de 405 millions d'euros après une perte de 1,01 milliard d'euros un an auparavant. L'Ebita ajusté ressort en croissance de 7,5% sur un an, à 934 millions d'euros grâce notamment à la progression de groupe Canal+ et d'Havas, ainsi qu'à la consolidation de Lagardère depuis le 1er décembre 2023. Le chiffre d'affaires s'affiche à 10,510 milliards d'euros, en progression de 9,5%.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en janvier a progressé de 1% en Allemagne alors qu'elle était anticipée en hausse de 0,5%. Elle avait reculé de 2% le mois dernier .

En France, la balance commerciale en janvier sera communiquée à 8h45.

Le PIB au quatrième trimestre en zone euro sera annoncé à 11h00.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi en février sera publié à 14h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,08% à 1,0938 dollar.

Hier à Paris

Suite aux déclarations de la BCE cet après-midi, les indices européens ont terminé en hausse. L'institution monétaire a maintenu inchangés ses trois taux d'intérêt directeurs et révisé à la baisse ses prévisions pour l'inflation et la croissance pour 2024. Côté valeurs Teleperformance a fermé la marche de l'indice CAC 40. Le spécialiste de la gestion de la relation client a fait état de comptes annuels "décevants" selon Invest Securities. Le CAC 40 a gagné 0,88% à 8025,09 points, battant un nouveau record en clôture. L'Eurostoxx 50 a progressé de 1,26% à 4977,59 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert lors d'une séance qui a été le théâtre d'un record en clôture du S&P-500. Les commentaires du président de la Fed devant le Congrès laissent présager d'une tendance vers une baisse des taux d'intérêt. Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis est ressorti stable. Au chapitre des valeurs, Victoria Secret's s'est écroulé à la suite de la présentation de perspectives particulièrement décevantes Le Dow Jones a progressé de 0,34% à 38791,35 points tandis que le Nasdaq a gagné 1,51% à 16273,38 points.