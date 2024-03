Les indices européens attendus à l'équilibre, Engie en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes devraient évoluer à l'équilibre à l'ouverture de la séance ce jeudi, au lendemain des nouveaux records du CAC 40 et du Dax. Le CAC 40 devrait perdre 0,04%. Côté valeurs, les bons résulats annuels dévoilés par Assystem et ID Logistics feront réagir les marchés. En outre, Engie a annoncé le succès du placement d’environ 2 millions d’actions GTT. Aucune statistique majeure n'est attendue aujourd'hui en Europe. Les investisseurs auront les yeux tournés vers les Etats-Unis. En début d'après-midi, sont attendus les données sur les prix à la production pour le mois de février.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Assystem

Assystem a dévoilé un résultat net consolidé de 102,8 millions d'euros en 2023 contre 49,9 millions d'euros en 2022. Les comptes de 2023 intègrent 70,9 millions d'euros de variation de juste valeur sur la participation de 5% dans Framatome, qui a été cédée. Le résultat opérationnel d'activité groupe international d'ingénierie a augmenté de 13,3% à 37,4 millions d'euros, soit 6,5% de marge opérationnelle contre 6,7% en 2022. Assystem souligne que l'année a été "marquée par les effets de la campagne de recrutements en avance de phase engagée dès fin 2022 pour assurer la croissance du groupe".

Engie/GTT

Engie annonce le succès du placement, par Morgan Stanley Europe SE et Natixis, de 1 994 107 actions Gaztransport & Technigaz (GTT) à un prix de 137 euros par action (le prix du placement) dans le cadre de la couverture par Engie de son exposition économique au titre de sa participation résiduelle dans GTT (représentant environ 5,38% du capital social de GTT). Comme indiqué dans le communiqué de presse publié hier, Engie a conclu des contrats de vente à terme d'une durée de 18 mois avec Morgan Stanley Europe SE et Natixis portant sur 1 994 107 actions GTT (les ventes à terme).

ID Logistics

En 2023, ID Logistics a poursuivi l’amélioration de sa rentabilité opérationnelle avec un Ebitda courant en hausse de 16,6% à 434,7 millions d'euros. La marge d’Ebitda courant a progressé de 80 points de base à 15,8%. Le résultat opérationnel courant a augmenté de 16,3% à 125,8 millions d'euros. Les activités à l’international poursuivent leur progression avec une marge opérationnelle de 4,7% en 2023, en hausse de 30 points de base par rapport à 2022. Le groupe enregistre une nouvelle augmentation de sa marge opérationnelle à 4,6% en 2023.

Technip Energies

SBM Offshore et Technip Energies annoncent la signature d'un protocole d'accord pour la création d'une joint-venture, EkWiL. Cette nouvelle société sera un pure player de l'éolien offshore flottant, capable de proposer une large gamme de solutions à ses clients. EkWiL combinera l'expertise humaine, les capacités d'ingénierie et de livraison de projet, ainsi que les technologies complémentaires de Technip Energies et de SBM Offshore, afin de créer des solutions flottantes intégrées et des offres de livraison de projet de premier plan pour le marché de l'éolien offshore flottant.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice des prix à la production en février et les ventes au détail en février seront publiées à 13h30.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks des entreprises en février seront publiées à 15h.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de gaz seront dévoilées à 15h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,06% à 1,0943 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé sur une note positive après avoir enregistré de nouveaux records. Sur le plan des indices, le CAC 40 a signé un nouveau plus haut historique à 8156,64 points. Idem pour le Dax à Francfort qui a franchi pour la première fois de son histoire le seuil des 18000 points. BNP Paribas et Vallourec ont brillé. La banque a annoncé le renforcement de son plan d'économies tandis que le spécialiste des tubes sans soudure a fait part de l'entrée d'ArcelorMittal à son capital. Le CAC 40 a gagné 0,62% à 8137,58 points et l'EuroStoxx 50, 0,36% à 5001,20 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé alors que les actualités étaient peu nombreuses aussi bien sur le plan des sociétés, que des statistiques économiques. Les investisseurs prendront connaissance demain de l’indice des prix à la production et des données sur les ventes au détail en février. Côté valeurs, le distributeur discount Dollar Tree a fini lanterne rouge du S&P 500 après avoir publié un bénéfice par action ajusté en-deçà des attentes et accusé une lourde perte nette. Le Dow Jones a gagné 0,10% à 39043,32 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,54% à 16 177,77 points.