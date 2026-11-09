Les indices de Wall Street rebondissent malgré la chute de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices américains progressent; le Nasdaq en tête, en hausse de >2 %

* Le secteur des biens de consommation discrétionnaire mène la hausse des secteurs du S&P; celui des biens de consommation de base est le seul à reculer

* L'indice Euro STOXX 600 rebondit >1 %

* Le dollar recule; le brut américain perd >3 %; le bitcoin et l'or progressent tous deux >1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progresse légèrement à environ 4,87 %

9 novembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES INDICES DE WALL STREET REBONDISSENT MALGRÉ LA CHUTE DE NVIDIA

Les principaux indices américains rebondissent ce lundi, les hausses généralisées compensant la chute des actions de Nvidia, leader des puces d’IA, alors que les investisseurs se ruent à nouveau sur les actifs risqués après quatre semaines de baisse tant pour le S&P 500 .SPX que pour le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique.

Le Nasdaq, qui a confirmé la semaine dernière qu’il était en phase de correction, progresse de plus de 2 % ce lundi, tandis que le S&P et le Dow .DJI gagnent plus de 1 %, les courtiers de Wall Street, notamment Morgan Stanley et UBS, ayant estimé que la vague de ventes de la semaine dernière liée à l’IA était exagérée. Les investisseurs avaient fui les valeurs liées à l’IA, craignant que les réglementations d’un Congrès contrôlé par les démocrates ne nuisent au secteur.

Les actions de Nvidia NVDA.O , poids lourd du marché, ont reculé d’environ 4 %, après avoir chuté plus tôt de plus de 8 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis mars, alors qu’une enquête interne visant à déterminer si le directeur général Jensen Huang avait été la cible d’une opération de renseignement étrangère a remis en question son avenir au sein du fabricant de puces d’IA.

Cette enquête fait suite à un article de presse selon lequel Huang entretenait des relations étroites avec une femme d’affaires chinoise qui aurait transmis des informations à Pékin. Huang a déclaré aux employés de Nvidia qu’il avait été infidèle à son épouse, sans toutefois donner plus de détails.

Toutefois, le recul de Nvidia, qui a fait perdre plus de 20 points à l’indice S&P 500, est compensé par la hausse d’autres valeurs phares, notamment Amazon.com AMZN.O , Apple Inc

AAPL.O , Microsoft MSFT.O et Broadcom AVGO.O , un concurrent de Nvidia. Le Nasdaq est également soutenu par une hausse de plus de 9 % d’un autre concurrent de Nvidia, Advanced Micro Devices AMD.O .

Dans l'indice des semi-conducteurs du PHLX .SOX , Nvidia est le seul titre en baisse, le reste du secteur enregistrant une forte remontée.

Parmi les 11 principaux secteurs d’activité de l’indice de référence, celui des biens de consommation discrétionnaires

.SPLRCD affiche la plus forte hausse, avec une progression de 3,6 %, suivi par les services de communication .SPLRCL et le secteur industriel .SPLRCI , qui enregistrent tous deux des hausses de près de 3 %.

Voici votre aperçu du matin à 10 h 16 (heure de l’Est):

(Sinéad Carew)

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