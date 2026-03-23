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Les indices de Wall Street augmentent après que Trump a reporté les frappes sur les centrales électriques iraniennes
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 21:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice de volatilité CBOE se replie après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines

* Les banques et les compagnies aériennes s'envolent dans un contexte de hausse généralisée des marchés

* Synopsys en hausse après la prise de participation d'Elliott

(Ajoute les prix de clôture préliminaires) par Sinéad Carew et Purvi Agarwal

Les principaux indices américains ont clôturé en hausse de plus de 1 % lundi, alors que les prix du pétrole ont chuté après que le président Donald Trump a déclaré qu'il avait ordonné à l'armée de reporter les frappes contre les centrales électriques iraniennes à la suite de "conversations productives" avec Téhéran.

Cependant, le président du Parlement iranien Mohammad Baqer Qalibaf a publié sur les médias sociaux qu'aucune discussion n'avait eu lieu avec les États-Unis, contredisant l'annonce de M. Trump selon laquelle des discussions avaient eu lieu entre les États-Unis et l'Iran au cours de la journée écoulée, au cours desquelles les deux parties avaient conclu des "points d'accord majeurs" et qu'un accord pourrait être conclu prochainement pour régler la guerre.

Alors que les actions américaines ont chuté la semaine dernière, elles se sont nettement redressées lundi après que les commentaires de M. Trump ont fait baisser les prix du pétrole. Les actions avaient baissé plus tôt dans la journée après les menaces d'attaques contre les réseaux électriques israéliens et iraniens.

"On ne sait jamais qui croire, mais il semble que Trump essaie d'entamer des discussions avec quelqu'un en Iran pour résoudre la guerre, malgré les démentis catégoriques de l'Iran. Cela a provoqué un optimisme significatif dans les prix des actions aujourd'hui, le marché étant en forte hausse bien qu'il soit loin de ses plus hauts niveaux en raison des démentis iraniens", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York."

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 73,77 points, soit 1,13%, pour terminer à 6 580,25 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 300,94 points, soit 1,39%, pour atteindre 21 948,55. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 631,06 points, soit 1,39%, à 46 211,53.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , la jauge de la peur à Wall Street, a reculé après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines.

Les prix du pétrole ont baissé de plus de10 % lundi. L'ensemble des 11 principaux secteurs industriels du S&P 500 ont progressé, avec des gains importants dans les secteurs cycliques tels que la consommation discrétionnaire .SPLRCD , tandis que les avancées dans les secteurs défensifs tels que la santé

.SPXHC et les biens de consommation de base .SPLRCS ont été plus faibles.

"La volatilité devrait se poursuivre et tout dépend du prix du pétrole. Rien d'autre ne compte vraiment pour les gens à court terme. Ainsi, lorsque les prix du pétrole baissent, les actions augmentent et vice versa", a déclaré Bob Doll, directeur des investissements chez Crossmark Global Investments. "Ce qui a le plus augmenté aujourd'hui n'est pas une surprise. Il s'agit d'éléments sensibles sur le plan économique."

Dans le même temps, les investisseurs ont réduit les paris sur une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine à une probabilité d'environ 12 % pour décembre, contre 25 % lors de la session précédente, selon FedWatch de CME Group ."

Les traders misaient sur une probabilité de 70,8 % que les taux restent inchangés à la fin de l'année, après avoir réduit les paris pour des baisses la semaine dernière, après que la banque centrale a adopté un ton hawkish en raison des inquiétudes concernant l'augmentation de l'inflation.

L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a surperformé les indices des grandes capitalisations lundi. Vendredi, l'indice, qui est sensible à la hausse des taux d'intérêt, avait terminé plus de 10 % en dessous de son record de clôture du 22 janvier, confirmant qu'il était en territoire de correction ."

Les compagnies aériennes gourmandes en carburant ont bondi lundi suite à la baisse du prix du pétrole, Alaska Air ALK.N , American Airlines AAL.N et United Airlines UAL.N ayant toutes progressé. Les actions des opérateurs de navires de croisière ont grimpé avec Norwegian Cruise Line .NCLH.N , Carnival Corp .CCL.N et Viking Holdings .VIK.N ayant toutes progressé.

Les banques, qui s'étaient affaiblies pendant le conflit, ont gagné du terrain lundi, l'indice S&P 500 Banking .SPXBK affichant sa plus forte hausse quotidienne depuis l'avant-guerre.

Les investisseurs attendront avec impatience les intervenants de la Fed, les enquêtes sur l'activité des entreprises et le sentiment des consommateurs cette semaine.

Parmi les valeurs individuelles, Synopsys SNPS.O a progressé après que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a réalisé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans la société d'automatisation de la conception électronique.

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
38,630 USD NYSE +4,69%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 208,47 Pts Index Ex +1,38%
NASDAQ Composite
21 946,76 Pts Index Ex +1,38%
S&P 500
6 581,00 Pts CBOE +1,15%
S&P 500 INDEX
6 581,00 Pts CBOE +1,15%
STOXX Europe 600
576,78 Pts DJ STOXX +0,61%
SYNOPSYS
432,4800 USD NASDAQ +2,89%
UNITED AIRLINES
93,9600 USD NASDAQ +4,46%
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