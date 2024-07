Les indices américains tirés par les valeurs technologiques : Verizon déçoit

(AOF) - Les marchés américains rebondissent, le retrait de l’élection présidentielle de Joe Biden ne constituant pas une grande surprise pour les investisseurs. Wall Street est soutenu par les valeurs technologiques. Les résultats d'entreprises seront particulièrement nombreux au cours des prochains jours. Aujourd’hui, Verizon est anctionné en raison de revenus plus faibles que prévu. Wall Street est soutenu par les valeurs technologiques. Vers 17h15, le Dow Jones gagne 0,29% à 40441,01 points tandis que le Nasdaq Composite progresse de 1,15% à 15931,22 points.

Premier grand nom de la cote américaine à présenter ses comptes du premier trimestre cette semaine, Verizon est sanctionné. Les revenus sont ressortis sous les attentes et l'action de l'opérateur télécoms perd 6,25% à 39,02 dollars, soit le plus fort repli de l'indice Dow Jones. Verizon a été confronté à des ventes d'équipements plus faibles qu'anticipé, ses clients préférant patienter pour acheter de nouveaux modèles de smartphones.

Les chiffres économiques du jour

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bank of America

La société d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a cédé 33,9 millions d'actions de Bank of America entre le 17 juillet et le 19 juillet, selon un document déposé auprès de la SEC. Ces cessions représentent un peu moins de 1,5 milliard de dollars. Bank of America avait dévoilé le 16 juillet une baisse de ses bénéfices plus faible qu'anticipé. Au deuxième trimestre, le bénéfice net a reculé de 7% à 6,9 milliards de dollars, soit 83 cents par action. Le produit net bancaire a augmenté de 1% à 25,4 milliards de dollars.

Boeing

Boeing est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé qu'il prévoit une demande de près de 44 000 nouveaux avions d'ici à 2043 alors que le trafic aérien dépasse les niveaux prépandémiques. La flotte mondiale d'avions de transport de passagers et de fret devrait pratiquement doubler au cours des deux prochaines décennies, précise l'avionneur américain. Par rapport à 2023, le trafic passagers augmentera en moyenne de 4,7 % par an au cours des deux prochaines décennies, annonce-t-il dans son étude 2024 Commercial Market Outlook (CMO).

Iqvia

Iqvia est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre. Le spécialiste américain des données de santé affiche un bénéfice par action ajusté à 2,64 dollars contre un consensus de 2,57 dollars, pour un chiffre d'affaires de 3,81 milliards de dollars, en hausse de 2,3% sur un an, contre 3,79 milliards attendus. Pour l'année 2024, le bénéfice par action est attendu entre 11,10 et 11,30 dollars, pour un chiffre d'affaires entre 15,42 et 15,52 milliards de dollars, des chiffres légèrement supérieurs aux attentes.

Verizon

L’opérateur télécoms Verizon devrait reculer en raison de revenus trimestriels décevants. Au deuxième trimestre, le groupe américain a annoncé un bénéfice net, de 4,7 milliards de dollars, soit 1,09 dollar par action contre respectivement 4,766 milliards de dollars et 1,10 dollar, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,15 dollar, en ligne avec les attentes. Les revenus ont augmenté de 0,60% à 32,8 milliards de dollars alors que Wall Street visait 33,04 milliards.