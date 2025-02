Les indices américains tentent de résister à la pression baissière

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent proches de l’équilibre, avec un biais négatif. Le rendement du 10 ans américain se replie après l’annonce de ventes au détail décevantes en janvier, la consommation représentant les deux tiers de l’économie américaine. La saison des résultats se poursuit : la publication d’Airbnb en particulier est saluée. Vers 17h30, l’indice Dow Jones perd 0,25% à 44599,44 points tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,12% à 19969,55 points. Wall Street fermé lundi pour l'anniversaire de George Washington. Le pétrole et l'or se replient.

AirBNB (+13,90% à 160,64 dollars) affiche la plus forte hausse du S&P500 après avoir annoncé des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre et des perspectives positives pour 2025. Le spécialiste américains des locations de meublés de tourisme touche ainsi un plus haut depuis mai 2024. Jefferies reste à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 136 dollars, soulignant que si l'objectif de marge d'Ebitda pour l'année 2025 est en recul à 34,5% contre 36,4% en 2024, elle est meilleure que ce qu'on pouvait redouter.

Les chiffres économiques du jour

Les stocks des entreprises ont reculé de 0,2% en décembre aux Etats-Unis. Ils étaient attendus stables après une hausse de 0,1% en novembre.

La production industrielle a progressé de 0,5% en janvier aux Etats-Unis après une augmentation de 1% en novembre. Elle était attendue en hausse de 0,3%. Le taux d’utilisation des capacités de production est passé de 77,5% à 77,8% entre décembre et janvier. Le consensus s’élevait à 77,7%.

En rythme mensuel, les prix des importations ont progressé de 0,3% aux Etats-Unis en janvier alors qu'ils étaient attendus en hausse de 0,4%. Ils étaient en hausse de 0,2% en décembre.

Les ventes au détail ont reculé de 0,9% en janvier aux Etats-Unis contre un consensus de -0,2% après une hausse de 0,7% en décembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abbvie

AbbVie a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a élu à l'unanimité le directeur général (CEO) Robert A. Michael pour assumer le poste supplémentaire de président, à compter du 1er juillet 2025. Il succédera à Richard A. Gonzalez, qui était auparavant CEO d'AbbVie et président depuis la création de la société en 2013. Robert A. Michael assume les fonctions de CEO depuis le 1er juillet 2024 : nommé directeur financier en 2018, il est devenu directeur des opérations en 2023.

Applied Materials

L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials est attendu dans le rouge en raison de prévisions de revenus décevantes. Au premier trimestre, clos fin décembre, le groupe a enregistré une chute de 41% de son bénéfice net à 1,185 milliard de dollars, soit 1,45 dollar par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est, lui, ressorti à 2,38 dollars, soit 10 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a progressé de 7% à 7,17 milliards de dollars, alors que le marché attendait 7,15 milliards de dollars.

Coinbase

La plate-forme d'échange de cryptomonnaies, Coinbase, a présenté des résultats supérieurs aux attentes. Au quatrième trimestre, elle a affiché un bénéfice net de 1,29 milliard de dollars, soit 4,68 dollars par action, contre un profit net de 273,43 millions de dollars ou 1,04 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à 2,11 dollars par action. Les revenus nets ont été multipliés par plus de 2,4 à 2,27 milliards de dollars, mais le marché visait 1,84 milliard de dollars.

Goodyear

Goodyear est attendu en hausse de 6% en pré-marché à Wall Street après la présentation de résultats meilleurs qu'attendus. Le fabricant américain de pneumatiques affiche un bénéfice par action de 0,39 dollar au quatrième trimestre contre un consensus de 0,31 dollar. Le chiffre d'affaires trimestriel ressort en baisse sur un an, mais meilleur qu'attendu, à 4,95 milliards de dollars contre un consensus de 4,87 milliards. Le groupe attend de son plan Goodyear Forward des bénéfices annuels de 1,5 milliard de dollars en 2025 grâce à des mesures de réduction des coûts et à l'expansion des marges.

Moderna

Moderna est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu. Le groupe pharmaceutique américain est affecté par une charge de 238 millions de dollars liée à la résiliation de son accord avec un fabricant sous contrat, dans un contexte de baisse de la demande pour son vaccin Covid-19. Moderna a déclaré une perte trimestrielle de 2,91 dollars par action, contre un consensus de 2,68 dollars par action, après avoir enregistré un bénéfice de 55 cents par action au quatrième trimestre 2023.