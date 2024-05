Les indices américains sur une note positive avant le rapport sur l'emploi

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé jeudi en territoire positif. L'optimisme l'a emporté au lendemain de la décision de politique monétaire de la Fed et après une salve de résultats d'entreprises. Les investisseurs ont notamment salué ceux de Qualcomm qui a publié des ventes trimestrielles et un bénéfice supérieurs aux attentes. Ce vendredi, le rapport mensuel sur l'emploi en avril sera particulièrement scruté. Le Dow Jones a progressé de 0,85% à 38225 points tandis que le Nasdaq s'est adjugé 1,51% à 15840 points.

Qualcomm (+9,74% à 180,10 dollars) a été propulsé parmi les plus fortes progressions de l'indice S&P 500 à la faveur de bénéfices et de perspectives plus solides qu'anticipé. Cette publication est d'autant plus saluée que le marché des smartphones peine encore à se redresser. JPMorgan souligne que la diversification de Qualcomm au-delà des smartphones a reçu peu d'attention. Elle lui permet pourtant de se démarquer lors cette saison des résultats par rapport à la plupart des autres fournisseurs des fabricants smartphones, signale l'analyste.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 69,40 milliards de dollars en mars alors que les économistes prévoyaient un déficit à 69,50 milliards de dollars. Il était de 69,50 milliards de dollars en février.

La productivité du secteur non-agricole a augmenté de 0,3% au 1er trimestre aux Etats-Unis contre un consensus de 0,8% après 3,5% lors du précédent trimestre. Par ailleurs, le coût unitaire du travail a progressé de 4,7% contre un consensus de 3,6% et après 0,4% lors du dernier trimestre.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 208 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 212 000 après 208 000 la semaine précédente.

Les stocks américains de gaz ont progressé de 59 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine dernière, alors qu'une hausse de 68 milliards de pieds cubes était attendue, après 92 milliards la semaine précédente, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Les stocks sont supérieurs de 436 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 642 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 1 842 milliards de pieds cubes

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AIG

Les comptes de l'assureur American International Group a dévoilé des comptes en nette amélioration au premier trimestre. Il a enregistré un bénéfice net de 1,194 milliard de dollars, soit 1,74 dollar par action, contre un bénéfice net de 23 millions de dollars, soit 3 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,77 dollar, à comparer au consensus de 1,65 dollar.

eBay

eBay est attendu dans le rouge en raison de prévisions de ventes décevantes. Au premier trimestre, le numéro un mondial des enchères a enregistré un bénéfice net en baisse de 23% à 439 millions de dollars, soit 85 cents par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,25 dollar, soit 5 cents de mieux qu'anticipé. Les revenus ont augmenté de 2% à 2,556 milliards de dollars, dépassant légèrement le consensus de 2,53 milliards de dollars.

Marathon Oil

La compagnie pétrolière Marathon Oil a déclaré pour le premier trimestre 2024 un bénéfice net de 297 millions de dollars, soit 0,52 dollar par action diluée. Il s'élevait à 417 millions de dollars, soit 0,66 dollar par action diluée, il y a un an à la même période. Les revenus sur les trois premiers mois de l'année 2024 s'élèvent à 1,55 milliard de dollars contre 1,68 milliard de dollars un an auparavant. Sur cette période, le flux de trésorerie net d'exploitation s'est élevé à 757 millions de dollars contre 865 millions de dollars au premier trimestre 2023.

MGM Resorts

MGM Resorts est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de résultats nettement supérieurs aux attentes. Le groupe américain d’hôtels et de casinos affiche un bénéfice par action de 0,74 dollar contre 0,56 dollar attendu, pour un chiffre d’affaires de 4,38 milliards de dollars contre 4,23 milliards attendus. " Nous avons obtenu des résultats records au premier trimestre 2024 grâce à la solide performance de MGM Chine et à Las Vegas, en particulier dans nos complexes hôteliers de luxe ", souligne le CEO Bill Hornbuckle.

Microsoft

Microsoft compte investir, au cours des quatre prochaines années, la somme de 2,2 milliards de dollars en Malaisie pour développer des services de cloud et d'intelligence artificielle générative en Asie. Le géant de la tech a précisé dans un communiqué qu'il s'agit de son investissement le plus important en Malaisie. Microsoft y a débuté ses opérations en 1992 et emploie plus de 200 personnes dans ses bureaux de Kuala Lumpur et dans l'Etat de Penang.

Moderna

Moderna affiche une perte au 1er trimestre de 3,07 dollars par action contre un consensus de 3,58 dollars et un bénéfice par action de 19 cents, un an auparavant. Le chiffre d’affaires du laboratoire pharmaceutique américain a nettement dépassé les attentes à 167 millions de dollars contre 97,50 millions attendus et 1,862 milliard, un an plus tôt.

Qualcomm

Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm a présenté des profits et des perspectives plus solides qu’anticipé. Au deuxième trimestre, clos fin mars, le groupe a vu son bénéfice net bondir de 37% à 2,326 milliards de dollars, soit 2,06 dollars par action. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 2,44 dollars, dépassant de 12 cents le consensus.