Les indices américains sous le signe de la stabilité

(AOF) - Les marchés américains s'affichent quasi stables après les propos de Jerome Powell. Lors du forum annuel de la BCE, il a déclaré que la Fed avait encore besoin de données supplémentaires avant de réduire les taux d'intérêt. Le rapport JOLTS est ressorti meilleur qu'attendu en mai : 8,14 millions contre 7,9 millions attendus après 7,92 millions le mois précédent. Tesla bondit à Wall Street après avoir dévoilé des ventes et des livraisons au deuxième trimestre meilleures que prévu. Vers 17h30, le Dow Jones s'effrite de 0,03% à 39156 points tandis que le Nasdaq glane 0,20% à 17915 points.

Tesla (+7,57% à 225,74 dollars) caracole en tête de l’indice S&P500 ce mardi après avoir dévoilé des ventes et des livraisons au deuxième trimestre meilleures que prévu. Le constructeur américain de voitures électriques a annoncé 443 956 livraisons, un chiffre en recul par rapport aux 466 140 véhicules livrés il y a un an, mais supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 438 019 véhicules livrés. Tesla a cependant une nouvelle fois déçu en Chine, avec une baisse des ventes en juin pour le troisième mois consécutif, selon les chiffres de la CPCA (China Passenger Car Association).

Les chiffres économiques du jour

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 8,140 millions d'ouvertures de postes en mai, le consensus étant de 7,960 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 7,919 millions.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Paramount

Paramount Global s'octroie une hausse de près de 3% en avant-Bourse. L'agence de presse Reuters faisait savoir hier que, selon une source, le conglomérat de médias numériques IAC étudiait une offre pour prendre le contrôle de Paramount. Le conglomérat, dont est à la tête le milliardaire Barry Diller, aurait signé des accords de confidentialité avec National Amusements, actionnaire majoritaire de Paramount. Il y a plusieurs décennies, Barry Diller avait perdu une guerre d'enchères pour Paramount Pictures, rappelle le New York Times.

Spirit Airlines

Spirit Airlines annonce la nomination de Fred Cromer au poste de vice-président exécutif et directeur financier, à compter du 8 juillet 2024. Il apporte trois décennies d'expérience dans l'industrie aéronautique, avec une expertise en gestion financière, en planification stratégique, en trésorerie et en opérations. Il était depuis juillet 2023 patron de la société Xwing, spécialiste de l'avion cargo autonome, après avoir été son directeur financier. Il a également été président de Bombardier Avions commerciaux de 2015 à 2020, et vice-président chargé des finances d'ExpressJet Airlines.

Tesla

Tesla est attendue en baisse en pré-marché à Wall Street après la publication des chiffres de la China Passenger Car Association (CPCA) selon lesquels les ventes de véhicules Tesla en Chine ont reculé de 24,2% en juin sur un an à 71 007 unités. C'est le troisième mois consécutif de baisse dans l'Empire du Milieu. Selon une source de marché, les analystes s'attendent à ce que les livraisons mondiales du constructeur pour le trimestre clos en juin enregistrent une chute de 6% à 438 019 véhicules.