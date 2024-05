Les indices américains sous le signe de l'optimisme

Apple a lancé une campagne de promotions agressives en Chine, offrant des remises allant jusqu'à 2300 yuans ( environ 292 euros) sur certains modèles d'iPhone, le groupe à la pomme étant confronté dans le haut de gamme à la concurrence d'acteurs locaux, notamment Huawei. Cette offre, qui s'étend du 20 au 28 mai. Les livraisons d'Apple en Chine ont augmenté de 12 % en mars, selon les données de l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication (CAICT).

Alphabet, maison-mère de Google, a annoncé son intention d'investir un milliard d'euros supplémentaires dans l'expansion de son campus de centres de données en Finlande afin de stimuler la croissance de son activité d'intelligence artificielle (IA) en Europe. Le site est situé à Hamina, sur la côte sud du pays. Cette égion offre un bon approvisionnement en énergie renouvelable, ce qui est vital pour l'objectif de l'entreprise de faire fonctionner tous les bureaux et centres de données avec de l'énergie verte d'ici la fin de la décennie.

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus dans le vert à l'ouverture de la première séance de la semaine dans le sillage des Bourses européennes à mi-séance. Les données sur l'inflation outre-Atlantique, publiées mercredi dernier, vont dans le sens d'une baisse prochaine des taux de la réserve fédérale américaine. Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed sera connu mercredi à l'instar des résultats de Nvidia. A quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite avancent respectivement de 0,13% et 0,18%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.