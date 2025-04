Les indices américains sortent la tête de l'eau malgré les tensions sur les taux

(AOF) - Les marchés américains évoluent désormais proches de l’équilibre. Ce début de séance est marqué par la décision de la Chine d’imposer des droits de douane de 84% sur les produits américains en réplique à l’imposition de taxes douanières de 104% sur les produits chinois. En dépit de cette guerre commerciale, le distributeur Walmart a confirmé ses objectifs annuels. Vers 17h35, le Dow Jones gagne 0,06% à 37669,78 points tandis que le S&P 500 progresse de 0,17% à 4991,17 points. Le marché des taux est toujours sous tension tandis les cours du pétrole poursuivent leur chute.

Walmart s'adjuge 3,39% à 84,57 dollars au sein d'un marché américain en légère hausse. En amont de sa journée investisseurs, le géant américain de la distribution a réaffirmé ses prévisions annuelles pour l'exercice 2026, à savoir une augmentation des ventes comprise entre 3 % et 4 % et une augmentation du résultat d'exploitation ajusté comprise entre 3,5 % et 5,5 %.

Les chiffres économiques du jour

Le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed sera publié à 20 heures.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Blackstone

Blackstone a annoncé aujourd'hui la clôture finale de son dernier fonds immobilier européen, Blackstone Real Estate Partners Europe VII, qui a levé 9,8 milliards d'euros (10,6 milliards de dollars). " La reprise de l'immobilier se dessine et nous sommes reconnaissants à nos investisseurs de nous avoir confié un capital substantiel afin de saisir les opportunités grâce à notre processus d'investissement éprouvé et à forte conviction", a déclaré James Seppala, responsable de l'immobilier européen du gestionnaire d'actifs alternatifs.

Delta Airlines

Delta Airlines est en hausse malgré des résultats trimestriels dégradés. La compagnie aérienne américaine affiche un bénéfice par action de 0,46 dollar contre 0,39 dollar attendu et 45 cents un an plus tôt. Le chiffre d'affaires opérationnel a progressé de 2% à 14 milliards de dollars. " Compte tenu du manque de visibilité économique, il est prématuré de fournir des perspectives annuelles actualisées" ajoute Delta qui au début du mois affichait " pour ambition un maintien des performances en 2025 ".

Peabody Energy

Suite à un incendie souterrain survenu la semaine dernière à la mine Moranbah North (située dans le bassin de Bowen dans le Queensland, en Australie) d'Anglo American, Peabody a annoncé étudier toutes les options liées à l'acquisition des actifs de charbon sidérurgique d'Anglo American. L'entreprise américaine spécialisée dans la production de charbon reste en contact avec Anglo American "afin de mieux comprendre les conséquences de cet événement". Peabody conserve tous les droits et protections prévus par ses contrats d'achat.

US Steel

Hier, le producteur américain d'acier US Steel a affirmé que l'investisseur activiste Ancora Holdings, qui avait précédemment tenté de saper la fusion prévue avec la société japonaise Nippon Steel, a fait volte-face. US Steel affirme qu'Ancora est favorable à la transaction. Désormais, l'investisseur activiste n'a pas l'intention de s'opposer à l'offre de Nippon Steel qui s'élève à 55 dollars par action.