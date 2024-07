Les indices américains sans direction claire après l'inflation

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé. Les investisseurs ont pris connaissance hier de la publication des chiffres de l'inflation en juin. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3% en rythme annuel, contre un consensus de 3,1%. De quoi alimenter l'hypothèse d'une baisse des taux d'intérêt en septembre. Côté valeurs, Delta Airlines a reculé dans le sillage de perspectives décevantes pour le troisième trimestre. Le Dow Jones a glané 0,08% à 39753 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 1,95% à 18283 points.

Delta Airlines (-3,99% à 44,99 dollars) a fini lanterne rouge de l'indice S&P500 à Wall Street après ses résultats du deuxième trimestre. La compagnie aérienne américaine a déçu les investisseurs sur ses perspectives du troisième trimestre, limitées à une fourchette de 1,70 à 2 dollars pour le bénéfice par action ajusté, contre un consensus de 2,05 dollars. Delta entraîne dans sa chute ses concurrentes American Airines, United Airlines et Southwest Airlines qui la suivent de près parmi les plus fortes baisses du S&P500.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3% en juin en rythme annuel aux Etats-unis, contre un consensus de 3,1%, après 3,3% en mai. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,3% en rythme annuel, contre un consensus de 3,4% et après 3,4% en mai.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 222 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 236 000 et après 239 000 la semaine précédente.

Les stocks américains de gaz ont progressé de 65 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine dernière, alors qu'une hausse de 56 milliards de pieds cubes était attendue, après 32 milliards la semaine précédente, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

La Commission européenne a accepté les engagements pris par Apple pour ouvrir l'accès à la technologie de paiement mobile sans contact dite de " tap and go " sur les iPhones. Les engagements de la firme technologique américaine sont valables 10 ans. La décision d'aujourd'hui " ouvre la concurrence dans ce secteur crucial, en empêchant Apple d'exclure d'autres portefeuilles mobiles de l'écosystème de l'iPhone " a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.

Delta Airlines

Delta Airlines est attendu en baisse de plus de 7% en pré-marché à Wall Street après ses résultats du deuxième trimestre. La compagnie aérienne américaine a déçu les investisseurs sur ses perspectives du troisième trimestre, limitées à une fourchette de 1,70 à 2 dollars pour le bénéfice par action ajusté, contre un consensus de 2,05 dollars. Delta maintient cependant sa prévision de bénéfice par action 2024 entre 6 et 7 dollars. Les revenus opérationnels ajustés ont atteint 15,4 milliards de dollars, au deuxième trimestre, en hausse de 5,4%.

PepsiCo

PepsiCo est attendu en recul en avant-Bourse après avoir fait état d'une croissance plus faible qu'anticipée au deuxième trimestre clos le 15 juin. La firme américaine a dégagé un bpa ajusté de 2,28 dollars contre 2,16 dollars attendus et un chiffre d'affaires de 22,50 milliards de dollars, en hausse de 0,8%, contre 22,32 milliards de dollars un an plus tôt, là où les analystes tablaient sur 22,57 milliards de dollars. La croissance organique a atteint 1,9% contre 2,9% de consensus.

Pfizer

Pfizer a annoncé ce jeudi que l'évaluation clinique de plusieurs versions uniquotidiennes du danuglipron, son médicament contre l’obésité, a abouti à des données pharmacocinétiques encourageantes. Le laboratoire américain prévoit de mener des études d'optimisation des doses au cours du second semestre 2024 pour cette version uniquotidienne qui "a le potentiel d’avoir un profil compétitif sur le segment du GLP-1 oral", selon Mikael Dolsten, son directeur scientifique. Pfizer a abandonné en 2023 la version biquotidienne de ce produit en raisons de ses effets secondaires.