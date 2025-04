Les indices américains réduisent leurs gains et le rendement du 10 ans recule

(AOF) - Si les indices américains continuent d'être bien orientés, ils ont perdu de l'altitude par rapport à leurs plus hauts du jour. Les investisseurs apprécient la décision de l'administration Donald Trump d'appliquer seulement 20% de droits de douane sur les smartphones, les ordinateurs, les mémoires informatiques et les produits électroniques en provenance de Chine. La baisse des taux longs rassurent également les opérateurs de marchés après les tensions de la semaine dernière. Vers 18 heures, le Dow Jones gagne 0,42% à 40 382,84 points et le Nasdaq Composite, 0,10% à 16740,42 points.

Le scénario est désormais bien huilé pour les banques américaines : la volatilité enregistrée sur les marchés pendant les trois premiers mois de l'année leur permet d'enregistrer des profits supérieurs aux attentes. Après JPMorgan et Morgan Stanley vendredi, Goldman Sachs a dévoilé une performance trimestrielle meilleure qu'anticipé et son titre affiche l'une des plus fortes progressions de l'indice Dow Jones : 1,65% à 500,21 dollars. Au cours du trimestre, Goldman Sachs a approuvé un programme de rachat d'actions de 40 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Intel

Intel a annoncé la conclusion d'un accord définitif pour la vente de 51% de son activité de puces programmables, Altera au spécialiste de l'investissement technologique Silver Lake, pour 8,75 milliards de dollars. Le fabricant de puces conservera le solde. En 2024, Altera a essuyé une perte d'exploitation de 615 millions de dollars pour 1,54 milliard de dollars de revenus.

Meta

Un procès anti-trust particulièrement important s'ouvre aujourd'hui pour la maison-mère de Facebook, Meta. La firme technologique est accusée d'avoir abusé de sa position dominante lors des rachats d'Instagram et de WhatsApp. La plainte a été déposée par le gendarme américain de la concurrence (FTC) pendant le premier mandat de Trump contre Meta, qui s'appelait encore Facebook.

Pfizer

Pfizer a décidé d'interrompre le développement du danuglipron, un candidat-médicament destiné à lutter contre l'obésité. Le laboratoire américain a pris cette décision après qu'un participant à l'étude d'optimisation de la dose ait été atteint d'une lésion hépatique.