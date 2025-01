Les indices américains proches de l'équilibre, Tesla cale

(AOF) - Les marchés actions américains flirtent avec l'équilibre pour la première séance de l'année 2025. Au chapitre des statistiques, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier est supérieur aux attentes en décembre contrairement aux inscriptions hebdomadaires au chômage. Côté valeurs, Tesla recule alors que le constructeur automobile a annoncé des livraisons en baisse sur l'ensemble de l'année 2024. Vers 17h25, le Dow Jones perd 0,13% à 42490,36 points et le Nasdaq progresse de 0,08% à 19325,68 points.

Tesla se replie de 5,69% à 380,87 dollars alors que le constructeur automobile américain a annoncé des livraisons records au quatrième trimestre mais en baisse sur l'ensemble de 2024. La firme californienne a livré un total de 495 570 véhicules électriques à leurs propriétaires au cours des trois mois précédant le 31 décembre, soit plus que son précédent record de 484 507 livraisons au même trimestre de 2023. Mais le consensus tablait sur environ 503 000 livraisons.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 211 000 la semaine dernière, contre 222 000 attendus, après 220 000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier ressort à 49,4 en décembre contre 49,7 entre novembre. Il était anticipé à 48,3.

Les dépenses de construction en novembre ressortent stables. Elles étaient attendues en hausse de 0,3% après une progression de 0,4% en octobre.

Les stocks de pétrole brut ont reculé de 1,178 million de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre un repli de 4,237 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Ils étaient attendus en baisse de 2,400 millions de barils. En outre, les stocks d'essence ont progressé de 7,717 millions de barils tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont augmenté de 6,406 millions de barils.

Les valeurs à suivre

Apple

Apple offre des remises exceptionnelles allant jusqu'à 500 yuans (66,11 euros) sur ses derniers modèles d'iPhone en Chine, alors que la multinationale américaine est confronté à une forte concurrence des fabricants locaux tels que Huawei. L'offre promotionnelle est proposée entre le 4 et le 7 janvier. Elle concerne plusieurs modèles d'iPhone lorsqu'ils sont achetés à l'aide de méthodes de paiement spécifiques : l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

Boeing

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé qu'elle prendrait livraison de 29 nouveaux Boeing 737 en 2025, ce qui représente un investissement de 3 milliards de dollars dans des technologies aéronautiques de pointe. Ces nouveaux avions B737 qui réduisent les émissions de CO2 de 16% et le bruit de 40% (tout en transportant 4% de passagers en plus), seront affectés à des aéroports bon marché dans les pays de l'Union Européenne où les gouvernements stimulent la croissance de l'aviation, comme la Suède, l'Italie, l'Espagne et la Pologne.