Les indices américains en recul avant Jerome Powell

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé sur une note négative alors que les banquiers centraux se réunissaient à Jackson Hole dans le cadre d'un symposium lors duquel Jerome Powell doit s'exprimer ce vendredi. Outre-Atlantique, l'indice PMI Composite est ressorti meilleur qu'attendu en août et Les inscriptions hebdomadaires au chômage en ligne avec les attentes. Côté valeurs, Zoom a bondi après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Le Dow Jones a régressé de 0,43% à 40712 points tandis que le Nasdaq a perdu 1,67% à 17619 points

Zoom (+12,97% à 68,04 dollars) a bondi ce jeudi à Wall Street après avoir relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2025. Le spécialiste de la visioconférence s'attend à ce que ses ventes de l'exercice 2025 soient comprises entre 4,63 et 4,64 milliards de dollars, contre 4,61 à 4,62 milliards de dollars prévus auparavant. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a atteint 1,16 milliard de dollars dépassant le consensus (1,15 milliard de dollars) et le bénéfice par action ajusté 1,39 dollar, dépassant également le consensus de 1,21 dollar.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 54,1 en août après 54,3 en juillet contre 53,2 attendus, a indiqué S&P Global. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 55 à 55,2 depuis juillet, dépassant le consensus de 54 tandis que le PMI manufacturier est passé de 49,6 à 48 contre 49,5 attendus.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'éleve à 232000 la semaine dernière aux Etats-Unis conformément au consensus, et après 228000 la semaine précédente.

Les stocks américains de gaz ont augmenté de 35 milliards de pieds cubes au cours de la semaine du 16 août aux Etats-Unis, alors qu'une augmentation de 26 milliards de pieds cubes était attendue, après une baisse de 6 milliards la semaine précédente, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Les stocks sont supérieurs de 221 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 369 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 2 930 milliards de pieds cubes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Biogen

Biogen annonce que son produit lecanemab est indiqué au Royaume-Uni pour le traitement des troubles cognitifs légers et de la démence légère dus à la maladie d'Alzheimer (MA) chez les patients adultes. C'est le premier pays d'Europe à autoriser ce médicament, qui cible une cause sous-jacente de la maladie. Le groupe a reçu une autorisation de mise sur le marché de la part de l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) pour ce produit développé avec le Japonais Eisai.

Microsoft

Microsoft a revu à la baisse ses prévisions de revenus pour son activité cloud. Le géant de Redmond a mis en ligne hier une présentation selon laquelle il prévoit désormais un chiffre d'affaires compris entre 23,8 et 24,1 milliards de dollars pour le trimestre en cours pour sa branche "Intelligent Cloud", qui comprend notamment le service Azure, contre 28,6 à 28,9 milliards auparavant. Le groupe rehausse en revanche sa prévision de chiffre d'affaires pour sa division "Productivité" qui comprend la suite Office: 27,75 à 28,05 milliards de dollars au lieu de 20,3 à 20,6 milliards.

Paramount

Paramount progresse de près de 3% dans les échanges avant-Bourse alors que Edgar Bronfman Jr a revalorisé son offre pour l'achat de National Amusements et d'une participation minoritaire dans Paramount Global, rapporte le Wall Street Journal. L'entrepreneur de médias américain propose désormais la somme de 6 milliards de dollars contre 4,3 milliards de dollars précédemment.

Peloton Interactive

Peloton Interactive avance de près de 6% en pré-Bourse. Le fabricant d'équipements de sport a essuyé au cours de son quatrième trimestre fiscal une perte de 30,5 millions de dollars et dégagé un chiffre d'affaires de 6,43 milliards de dollars. Les analystes tablaient sur 6,30 milliards de dollars. La société, qui avait atteint des sommets pendant les confinements sanitaires, fait face depuis à un ralentissement marqué. Elle anticipe des revenus de 560 à 580 millions de dollars pour le trimestre entamé.

Snowflake

Le chiffre d'affaires de Snowflake au deuxième trimestre s'est élevé à 868,8 millions de dollars, en croissance de 29% en glissement annuel. Le free cash flow ressort à 58,8 millions de dollars, en hausse de 7%. En revanche, la perte d'exploitation du spécialiste du service de stockage et d'analyse de données basé sur le cloud a augmenté sur un an passant de 285 à 355 millions de dollars. La perte nette s'est accru aussi passant de 227 à 317 millions de dollars. Le bénéfice par action diluée est de 0,19 dollar en baisse par rapport au 0,25 dollar de l'année précédente.

Synopsys

Synopsys a généré un chiffre d'affaires record au troisième trimestre fiscal de l'année 2024 ressortant à 1,526 milliard de dollars. Il est hausse d'environ 13% par rapport à l'année précédente. Sur une base non GAAP, le bénéfice net sur cette période s'est élevé à 535,5 millions de dollars, soit 3,43 dollars par action diluée, contre un bénéfice net de 419 millions de dollars, soit 2,70 dollars par action diluée, il y a un an. Le résultat d'exploitation passe de 300 à 360 millions de dollars. Sur ce trimestre, le bénéfice net a progressé sur un an passant de 333 à 404 millions de dollars.

Urban Outfitters

Urban Outfitters, dont le titre se replie de plus de 8% avant l'ouverture, a essuyé une baisse des ventes à magasins constants de 9,3% sur un an au titre de son deuxième trimestre. Le détaillant de vêtements a dégagé un BPA ajusté de 1,24 dollar, là où le consensus visait 1 dollar et un chiffre d'affaires de 1,35 milliard de dollars, en hausse de 6,3% et ressortant supérieur aux estimations du marché.

Zoom

