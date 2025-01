Les indices américains en ordre dispersé ; Moderna en chute libre

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent en ordre dispersé après un rapport sur l'emploi publié vendredi meilleur qu'attendu. Les données sur l'inflation, attendues mercredi, pourraient laisser présager d'une pause dans la baisse des taux initiée par la Fed. Au chapitre des valeurs, Moderna chute après avoir réduit ses prévisions de ventes pour 2025. Les grandes banques, à l'image de JPMorgan, Citigroup ou Wells Fargo, livreront leurs résultats en milieu de semaine. Vers 17h30, le Dow Jones progresse de 0,31% à 42069 points tandis que le Nasdaq cède 1,30% à 18911 points.

Moderna (-21,99% à 32,945 dollars) affiche la plus forte baisse du S&P500 à Wall Street après l’abaissement de ses perspectives 2025. Le fabricant américain de vaccins basé dans le Massachusetts avait touché un plus haut historique à près 500 dollars en août 2021 grâce à son vaccin anti-covid à ARN messager. Il ne parvient pas à retrouver le chemin de la croissance : Moderna a réduit ses projections à deux occasions cet été. Résultat, le titre a perdu les deux tiers de sa valeur depuis fin mai 2024.

Les chiffres économiques du jour

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abercrombie & Fitch

Abercrombie & Fitch a indiqué avoir relevé son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires net pour son quatrième trimestre en cours qui se clôturera début février. Aidée par la forte demande pour ses collections de vêtements pendant la période des fêtes de fin d'année, la firme américaine prévoit des ventes nettes au quatrième trimestre entre 7% et 8%, par rapport aux prévisions précédentes de 5%-7%, en ligne avec les estimations de croissance de 7,5%

Macy's

Lors d'un point sur son activité, Macy's a indiqué s'attendre à ce que les ventes du quatrième trimestre soient légèrement inférieures à la limite inférieure de la fourchette de 7,8 milliards de dollars à 8 milliards de dollars publiée précédemment. Les analystes s'attendaient à ce que les revenus trimestriels soient de 7,89 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action sur la période devrait, en revanche, être conforme à la fourchette précédente de 1,40 à 1,65 dollar.

Moderna

Moderna est attendu en forte baisse en pré-marché à Wall Street après l'abaissement de ses perspectives 2025. Le laboratoire pharmaceutique américain a réduit de 1 milliard de dollars son objectif de chiffre d'affaires pour l'année en cours, livrant une fourchette de 1,5 à 3,5 milliard de dollars au lieu de 2,5 à 3,5 milliards de dollars précédemment. Le CEO Stéphane Bancel annonce que la réduction des coûts attendue en 2025 atteint 1 milliard de dollars avec un projet d'économiser 500 millions de dollars supplémentaires.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson annonce avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de la société Intra-Cellular Therapies : le groupe pharmaceutique acquerra toutes les actions en circulation de cette biotech axée sur le développement et la commercialisation de médicaments contre les troubles du système nerveux central (SNC), pour 132 dollars par action en numéraire, soit une valeur totale des capitaux propres d'environ 14,6 milliards de dollars. Avec cet accord, Johnson & Johnson ajoute à son portefeuille le médicament Caplyta (lumatépérone) d'Intra-Cellular Therapies.

Secteur pétrolier

Les gouvernements des Etats-Unis et du Royaume-Uni ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions coordonnées contre le secteur énergétique russe. Par conséquent, les cours du pétrole grimpent ce lundi. En avant-Bourse, aux Etats-Unis, les valeurs du secteur sont en hausse, dont Chevron et Occidental Petroleum .

Secteur Puces

Le gouvernement a dévoilé de nouvelles mesures pour restreindre les exportations de puces utilisées pour des applications d'intelligence artificielle, indique la presse américaine. Il exige notamment des entreprises qu'elles obtiennent son autorisation pour exporter certaines informations sur leurs modèles d'IA et pour mettre en place d'importantes installations informatiques dédiées à l'IA à l'étranger. Ces nouvelles règles s'appliqueront 120 jours après leur publication, soit après l'investiture de Donald Trump.

US Steel

Dimanche, les groupes Nippon Steel et US Steel ont annoncé avoir obtenu des Etats-Unis un sursis courant jusqu'en juin pour formellement abandonner leur projet de rachat du sidérurgiste américain par son concurrent japonais. Nippon Steel et US Steel sont "satisfaits" de ce sursis. Mais ils rappellent avoir la ferme intention de "réaliser la transaction, qui offre les meilleures garanties d'avenir pour l'industrie sidérurgique américaine et pour tous les actionnaires".