Les indices américains en ordre dispersé, Alphabet brille

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent en ordre dispersé. Les investisseurs perçoivent des signes de désescalade des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Pékin pourrait suspendre ses droits de douane de 125% visant les importations américaines pour certains produits, indique Bloomberg. Côté valeurs, une multitude d'entreprises ont dévoilé leurs résultats dont Alphabet. La société-mère de Google progresse grâce à une performance solide au premier trimestre. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,39% à 33939 points alors que le Nasdaq gagne 0,44% à 17241 points.

Dans un contexte de craintes à propos de la concurrence et de la macroéconomie, Alphabet , société-mère de Google, a enregistré des résultats solides au premier trimestre. En conséquence de quoi, l'action Alphabet (+2,42% à 163,13 dollars) figure parmi les principales progressions de l'indice S&P 500. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là : le géant de l'Internet et du cloud a dévoilé un programme de rachat d'actions de 70 milliards de dollars et augmenté de 5% le dividende trimestriel à 21 cents.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice de l'université du Michigan sur la confiance des consommateurs est ressorti à 52,2 en avril contre 57 en mars. Il était attendu à 50,8.

Les valeurs à suivre

Centene

Le spécialiste américain de l'assurance santé a vu bénéfice net dilué par action s'établir à 2,9 dollars au premier trimestre, contre 2,26 dollars un an plus tôt. En outre, ses revenus ont progressé de 15,38 %, à 46,62 milliards de dollars. Fort de ces bons résultats, Centene a confirmé ses objectifs financiers annuels et continue de viser un bénéfice net par action dilué de 7,25 dollars par action, en hausse de 1,12 %.

Colgate-Palmolive

Au premier trimestre 2025, les revenus nets de Colgate-Palmolive ont diminué de 3,1% à 4,91 milliards de dollars en raison de la baisse du volume des marques de distributeur pour animaux de compagnie. Les ventes ont cependant augmenté de 1,4% en organique. Les taux de change ont pesé de 4,4% sur ses revenus. Sur les trois premiers mois de 2025, le groupe a vu son bénéfice par action ajusté augmenter de 2% pour s'établir à 0,85 dollar. La marge brute a augmenté de 80 points de base pour atteindre 60,8%.

Gilead

Pour le compte du premier trimestre, la société biopharmaceutique a dévoilé un bénéfice net par action dilué de 1,81 dollar, contre 1,32 dollar un an plus tôt. Cette amélioration est principalement due aux dépenses de R&D engagées l'an passé liées à l'acquisition de CymaBay. Par ailleurs, les ventes totales de produits se sont légèrement affaissées pour atteindre 6,6 milliards de dollars. Hors, Veklury, dont les ventes ont chuté de 45 % en raison de taux plus faibles d'hospitalisations liées à la Covid-19, elles sont en hausse de 4 %, à 6,3 milliards de dollars.

Intel

Intel est en net repli, le fabricant de microprocesseurs ayant dévoilé des perspectives décevantes. Au quatrième trimestre, Intel a essuyé une perte nette de 887 millions de dollars contre une perte de 437 millions de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le groupe technologique a généré un bénéfice par action de 13 cents, supérieur au consensus. Les revenus sont quasiment stables à 12,7 milliards de dollars contre 12,31 milliards de dollars attendus.

SLB

Au premier trimestre 2025, SLB a généré un chiffre d'affaires de 8,49 milliards de dollars en diminution de 3 % sur un an. L'Ebitda ajusté ressort à 2,02 milliards de dollars, soit un recul de 2%. Le bénéfice par action ajusté a reculé de 4% à 0,72 dollar. Sur les trois premiers mois de cette année, le bénéfice net attribuable s'élève à 797 millions de dollars, en baisse de 25 % par rapport à l'année précédente. En revanche, les flux de trésorerie provenant des opérations ont augmenté de 333 millions de dollars sur un an, pour atteindre 660 millions de dollars.

T-Mobile

T-Mobile se replie. Le groupe a recruté moins d'abonnés qu'attendu par les analystes au premier trimestre. Au cours de cette période, l'opérateur télécoms a déclaré un chiffre d'affaires en hausse de 6,6% à 20,89 milliards de dollars (contre 20,62 milliards attendus). La firme basée dans l'État de Washington a gagné 495000 abonnés mensuels au cours des trois premiers mois de 2025, là où le marché tablait sur 506400 nouvelles souscriptions.

Union Pacific

La compagnie de chemins de fer américaine Union Pacific n'a pas vraiment convaincu en publiant des résultats trimestriels inférieurs aux prévisions. Le bénéfice net s'est élevé à 1,6 milliard de dollars au premier trimestre, soit 2,70 dollars par action diluée, contre des attentes à 2,76 dollars par titre. En outre, ces données sont quasiment inchangées par rapport aux trois premiers mois de l'année 2024.