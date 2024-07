Les indices américains en léger repli, UPS dévisse

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé légèrement en repli après leur rebond d’hier. Les publications d'entreprises ont été particulièrement nombreuses ce mardi et le resteront au cours des prochains jours. Aujourd’hui, UPS a été sanctionné après la publication de résultats inférieurs aux attentes ce mardi au titre du deuxième trimestre 2024 et l'annonce de la réduction de ses objectifs annuels. Les comptes de Coca-Cola ont en revanche été appréciés. Le Dow Jones a perdu 0,14% à 40 358,09 points et le Nasdaq Composite a reculé de 0,06% à 17 997,35 points.

Plus fort repli du S&P 500, UPS (-12,09% à 127,66 dollars) a décroché à Wall Street après la publication de résultats inférieurs aux attentes ce mardi au titre du deuxième trimestre 2024 et l'annonce de la réduction de ses objectifs annuels. Sur cette période, le concurrent de FedEx a généré un profit net de 1,41 milliard de dollars, soit 1,65 dollar par action. Il s'élevait à 2,08 milliards de dollars, soit 1,79 dollar par action, un an auparavant. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,79 dollar, alors que le marché anticipait 1,99 dollar.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de logements anciens ont atteint 3,89 millions d’unités en mai en rythme annualisé, contre un consensus de 3,99 millions. Elles s’étaient élevées à 4,11 millions en avril.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Coca-Cola

Au second trimestre 2024, Coca-Cola a dégagé des revenus à hauteur de 12,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 3%. Sur cette période, hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action (BPA) est en hausse de 7% à 0,84 dollar. En outre, sur ce trimestre, le résultat d'exploitation a augmenté de 10% à 2,63 milliards de dollars. Sa marge brute s'est accrue de 7% à 7,55 milliards de dollars. Pour 2024, le groupe vise désormais une croissance organique entre 9 et 10% contre 8-9% précédemment. Il anticipe aussi une hausse de son BPA comprise entre 5 et 6% contre une estimation de 4-5%.

Delivery Hero

La Commission européenne a ouvert une procédure formelle d'examen pour déterminer si Delivery Hero et Glovo ont enfreint les règles de concurrence de l'Union européenne en participant à une entente dans le secteur de la commande et de la livraison en ligne de produits alimentaires, de produits d'épicerie et d'autres biens de consommation dans l'Espace économique européen.

GE Aerospace

L'équipementier aéronautique GE Aerospace a présenté des profits plus élevés qu'anticipé et relevé ses objectifs annuels. Au deuxième trimestre, le bénéfice net a reculé de 4% à 1,4 milliard de dollars. Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 1,20 dollar, dépassant nettement le consensus de 98 cents. Les revenus ajustés ont progressé de 4% à 8,22 milliards de dollars alors que le marché tablait sur 8,46 milliards de dollars. Le free cash flow a augmenté de 17% à 1,1 milliard de dollars.

General Motors

General Motors est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street, après avoir relevé ses perspectives de résultats pour l'année 2024. Le constructeur américain s'attend désormais à un bénéfice par action ajusté compris entre 9,50 et 10,50 dollars contre 9,00 et 10,00 dollars précédemment. GM a réalisé un chiffre d'affaires de 48 milliards de dollars au deuxième trimestre contre un consensus de 45,5 milliards et après 44,7 milliards il y a un an, soit une hausse de 7,2%. Le bénéfice par action atteint 3,06 dollars après 1,91 dollar il y a un an.

Kimberly-Clark

Kimberly-Clark a dévoilé des revenus moins bons que prévu. Au deuxième trimestre, le fabricant des mouchoirs Kleenex et des couches Huggies a généré un bénéfice net, part du groupe, de 544 millions de dollars, soit 1,51 dollar par action contre respectivement 102 millions de dollars et 32 cents, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté s’élève à 1,96 dollar, supérieur de 25 cents au consensus. Ses revenus ont reculé de 2% à 5,03 milliards de dollars et ont progressé de 4% en organique. Le marché anticipait 5,1 milliards de dollars.