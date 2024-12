Les indices américains en hausse, le secteur des puces en tête

(AOF) - Les marchés actions américains ont fini dans le vert en dépit de la hausse des taux longs. Le rendement du 10 ans américain a progressé de 7,1 points de base à 4,59%. Pourtant, les statistiques économiques, dont l'indice de confiance des consommateurs, sont ressorties sous les attentes. Malgré la hausse des taux, les valeurs technologiques ont progressé, en particulier les sociétés liées aux semi-conducteurs, dont Broadcom, AMD et Nvidia. L'indice Dow Jones s'est adjugé 0,43% à 42697,43 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,98% à 19764,89 points.

Nordstrom (-1,47% à 24,17 dollars) a reculé après l'annonce d'un accord définitif en vertu duquel la famille Nordstrom et le groupe mexicain El Puerto de Liverpool vont acquérir toutes les actions ordinaires en circulation qu'ils ne détiennent pas déjà. Il s'agit d'une transaction entièrement en espèces d'environ 6,25 milliards de dollars. Après la clôture de la transaction, la famille Nordstrom sera majoritaire au capital. Les actionnaires ordinaires recevront 24,25 dollars en espèces pour chaque action.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis se sont élevées à 664 000 unités en novembre en rythme annuel, ressortant sous le consensus Briefing de 670 000. Elles s'étaient élevées à 627 000 en octobre.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti à 104,7 en décembre aux Etats-Unis après 112,8 en novembre. Elle était attendue en progression à 112,9.

Les commandes de biens durables ont reculé de 1,1% en novembre aux Etats-Unis après une baisse de 0,8% en octobre. Elles étaient anticipées en repli de 0,3%, selon le consensus Briefing.com. Les commandes de biens durables, hors transport, ont baissé de 0,1% alors qu’elles étaient anticipées en augmentation de 0,3%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Automobile

Honda est attendu en hausse de 15% en pré-marché à Wall Street après l'annonce d'un protocole d'accord visant à entamer des discussions pour une intégration commerciale via la création d'une société holding commune. Les deux constructeurs japonais ont également signé avec leur compatriote Mitsubishi Motors un autre protocole d'accord pour explorer la possibilité d'une participation de Mitsubishi Motors à ce rapprochement. Reuters avait annoncé mercredi dernier des négociations en vue d'une éventuelle fusion.

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé son produit Zepbound (tirzepatide) comme premier et unique médicament sur ordonnance pour les adultes obèses souffrant d'apnée obstructive du sommeil (AOS) modérée à sévère. Il doit être utilisé dans le cadre d'un régime hypocalorique et d'une activité physique accrue. Spécialiste des dispositifs contre les maladies respiratoires, Resmed est attendu en baisse de près de 4%.

Palantir/MicroStrategy/Axon

Le renouvellement annuel de l'indice Nasdaq100 entrera en vigueur avant l'ouverture du marché ce lundi 23 décembre 2024. Seront ajoutées à l'indice les sociétés Palantir Technologies, MicroStrategy et Axon, en remplacement de trois sortantes, Illumina, Super Micro Computer et Moderna. Lancé en janvier 1985, l'indice Nasdaq-100 est composé de 100 des plus grandes sociétés non financières cotées sur le Nasdaq Stock Market.

Qualcomm

Qualcomm a obtenu gain de cause face à Arm Holdings, qui l'accusait d'avoir enfreint une licence de technologie de puce. Les jurés du tribunal fédéral du Delaware ont conclu vendredi que le spécialiste des processeurs pour smartphones n'avait pas violé les termes d'un accord couvrant les puces d'Arm, lors du rachat de Nuvia en incorporant la technologie dans ses puces sans payer un taux de royalties plus élevé, rapporte Bloomberg.

Xerox

Xerox a annoncé aujourd'hui qu'il avait convenu d'acquérir Lexmark International auprès de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital et Shanghai Shouda Investment Centre dans le cadre d'une opération de 1,5 milliard de dollars, dettes comprises. Le spécialiste des imprimantes avait été racheté en 2016 par un consortium dirigé par le chinois Apex Technology. La transaction devrait être immédiatement relutive au niveau du bénéfice par action et du flux de trésorerie disponible.