Les indices américains en hausse après le rapport ADP

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent en hausse à mi-séance. Le rapport ADP sur l'emploi a fait ressortir des chiffres solides, soit 164000 créations de postes en décembre contre 115000 attendus. De leur côté, les inscriptions au chômage sont plus faibles qu'anticipé. Les investisseurs prendront connaissance demain du rapport mensuel sur l'emploi. Au rayon des valeurs, Walgreens Boots Alliance chute après avoir réduit de près de moitié son dividende.Vers 17h15, le Dow Jones s'adjuge 0,53% à 37629 points tandis que le Nasdaq avance de 0,03% à 14597 points.

A la bourse new-yorkaise, Walgreens Boots Alliance chute de 9,9% à 22,68 dollars après la publication de résultats décevants au titre du premier trimestre de son exercice fiscal 2024. Le conseil d'administration de la chaîne de pharmacies américaine a, par ailleurs, annoncé un dividende trimestriel de 25 cents par action, en recul de 48% par rapport au trimestre précédent. Le dividende est payable le 12 mars 2024 aux actionnaires enregistrés au 20 février 2024.

Les chiffres économiques du jour

Selon S&P Global, l'indice des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur manufacturier est ressorti à 50,9 en décembre contre un consensus de 51, après 50,7 en novembre. Un indice inférieur à 50 signale une contraction du secteur et supérieur à 50, une expansion.

Les créations d'emplois non-agricoles s'élèvent à 164000 en décembre aux Etats-Unis contre un consensus de 115000 après 101000 en novembre, selon le rapport ADP.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 202000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 216000, après 220000 la semaine précédente.

Les stocks américains de gaz ont reculé de 14 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée, alors qu’une baisse de 40 milliards de pieds cube était attendue, après une baisse de 87 milliards la semaine précédente. Les stocks sont supérieurs de 553 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 399 milliards de pieds cubes à la moyenne sur cinq ans de 3 077 milliards de pieds cubes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

APA/Callon

Le producteur de pétrole APA et Callon Petroleum Company (société pétrolière et gazière indépendante américaine basée à Houston) ont conclu un accord définitif. APA acquerra ainsi Callon dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 4,5 milliards de dollars. Selon les termes de la transaction, chaque action ordinaire de Callon sera échangée contre un ratio fixe de 1,0425 action ordinaire d'APA. Les actifs de Callon viendront renforcer les activités d'APA dans le bassin permien (au Texas), en augmentant sa superficie de 50%.

Nike

Nike et Foot Locker sont attendus en territoire négatif à l'ouverture de Wall Street après l'avertissement de JD Sports. La chaîne britannique de vêtements de sport plonge à la Bourse de Londres après avoir abaissé sa prévision de bénéfice annuel, évoquant une hausse des coûts et un ralentissement de la demande. La société s'attend désormais à ce que le bénéfice avant impôts et éléments ajustés se situe entre 915 et 935 millions de livres pour l'année se terminant le 3 février. Elle avait précédemment prévu un bénéfice conforme aux attentes du marché de 1,04 milliard de livres.

Pepsico

Pour protester contre des hausses de prix jugées abusives, le distributeur français Carrefour a fait savoir qu'il ne vendrait plus à partir de ce jeudi les produits du groupe américain dans ses enseignes en France. Ne seront donc plus commercialisés dans les rayons du groupe Carrefour les produits des marques Pepsi, Lipton, 7 Up, Lay's, Doritos, Bénénuts ou encore Quaker. Journaliste spécialiste de la grande distribution, Olivier Dauvers a confirmé cette information sur son site internet.

Walgreens Boots Alliance

Le chiffre d'affaires de Walgreens Boots Alliance au premier trimestre de son exercice fiscal 2024 a augmenté de 10% par rapport au trimestre précédent pour atteindre 36,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,7% à taux de change constant. Il reflète la croissance des ventes dans les secteurs de la pharmacie de détail aux États-Unis et à l'international, ainsi que les contributions au chiffre d'affaires du secteur des soins de santé aux États-Unis.