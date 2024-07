Les indices américains en hausse après le PMI, Boeing dans le vert

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé en hausse après la publication de deux statistiques majeures. L'indice des directeurs d'achat manufacturier en juin est quasiment en ligne avec les attentes. En outre, l'indice ISM pour ce même secteur sur le même mois a légèrement reculé. Côté valeurs, l'action Boeing a progressé après que l'avionneur a racheté les activités du producteur américain d'aérostructures Spirit AeroSystems (hors celles cédées à Airbus) pour 4,7 milliards de dollars. Le Dow Jones a gagné 0,13% à 39169,52 points et le Nasdaq a avancé de 0,83% à 17879,30 points.

Boeing (+2,68% à 186,92 dollars) a progressé à Wall Street après avoir officialisé ce matin dans un communiqué le rachat des activités du producteur américain d'aérostructures Spirit AeroSystems (hors celles cédées à Airbus) pour 4,7 milliards de dollars, soit 37,25 dollars par action. La valeur totale de la transaction est d'environ 8,3 milliards de dollars, y compris la dernière dette nette déclarée de Spirit. L'acquisition de Spirit par Boeing comprendra la quasi-totalité des activités commerciales liées à Boeing, ainsi que d'autres activités commerciales, de défense et d'après-vente.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier, est ressorti à 51,6 en juin contre un consensus de 51,7, a indiqué S&P Global. Il s'élevait à 51,3 en mai. Chris Williamson, Chief Business Economist chez S&P Global Market Intelligence, a déclaré : "L'enquête S&P Global PMI montre que les fabricants américains peinent à atteindre une forte croissance de la production en juin, paralysés par la faiblesse de la demande tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation".

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management pour le secteur manufacturier est ressorti à 48,5 en juin, ressortant sous le consensus s'élevant à 49,2. Il s'élevait à 48,7 en mai.

Les dépenses de construction ont reculé de 0,1% en mai alors qu'elles étaient anticipées en progression de 0,3% après avoir augmenté de 0,3% en avril.

Les valeurs à suivre

Abbvie

Abbvie a annoncé aujourd'hui que Robert A. Michael prend ce jour son poste de CEO en remplacement de Richard A. Gonzalez, CEO depuis la création de la société en 2013, qui devient président exécutif du conseil d'administration. Robert Michael a auparavant occupé le poste de président et directeur des opérations d'AbbVie, responsable des opérations commerciales mondiales, des finances, des ressources humaines, du développement commercial et de la stratégie d'entreprise. Directeur financier en 2018, il a été nommé vice-président et président en 2022.

BlackRock

BlackRock a convenu d'acquérir Preqin, un fournisseur indépendant de données sur les marchés privés, pour un montant de 2,55 milliards de livres sterling, soit environ 3,2 milliards de dollars en numéraire. " En 2024, Preqin devrait générer environ 240 millions de dollars de revenus très récurrents et a connu une croissance d'environ 20% par an au cours des trois dernières années ", a précisé le plus important gestionnaire d'actifs mondial.

Meta

Bruxelles s'apprête à infliger à Meta, société mère de Facebook, de lourdes sanctions financières, pour non-respect des règles d'utilisation des données personnelles dans l'Union européenne pour la publicité ciblée. La Commission estime que le modèle de Meta ne respecte pas le règlement de l'UE, en particulier car il " ne permet pas aux utilisateurs d'exercer leur droit de consentir librement à la combinaison de leurs données personnelles " entre ses différentes plateformes.

Nio

Nio est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé avoir livré 21209 véhicules en juin 2024, un chiffre en hausse de 98,1 % en glissement annuel. Le constructeur chinois de véhicules électriques intelligents haut de gamme a livré 57373 véhicules au cours du trimestre clos en juin 2024, un chiffre en hausse de 143,9 % en glissement annuel, et ses livraisons cumulées ont atteint 537020 au 30 juin 2024. Nio a déçu au premier trimestre avec 30053 véhicules livrés contre 31041 un an auparavant.