Les indices américains en baisse après les minutes de la Fed

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé en baisse après la publication ce soir des minutes de la Fed. L'autre rendez-vous majeur aux Etats-Unis ce jour est la présentation des résultats trimestriels de Nvidia après la clôture de Wall Street. D'après ces "minutes", les responsables de la banque centrale américaine estiment que même si l’inflation s’est atténuée au cours de l’année écoulée, il y a eu un manque de progrès au cours des derniers mois vers l’objectif de 2% du comité. Le Dow Jones a reculé de 0,51% à 39671 points et le Nasdaq a perdu 0,18% à 16801 points.

Target a fléchi de 7,94% à 143,37 dollars dans le sillage d'une performance trimestrielle qui a déçu les investisseurs. Le détaillant discount américain, qui a récemment mis en place des baisses de prix sur des milliers de produits, a présenté, au titre de son premier trimestre, un bénéfice ajusté par action de 2,03 dollars, contre 2,05 dollars un an auparavant et un consensus de 2,06 dollars. Même trajectoire pour ses ventes qui ressortent à 24,5 milliards de dollars sur la période contre 25,3 milliards, reculant pour le quatrième trimestre consécutif.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes de logements existants se sont élevées à 4,14 millions d'unités en avril, contre un consensus de 4,21 millions, après 4,19 millions en mars.

L'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé que les stocks de pétrole brut ont augmenté de 1,825 million de barils la semaine dernière, les spécialistes prévoyant une baisse de 2,4 millions de barils après une baisse de 2,508 millions la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, reculé de 0,945 million de barils. Le consensus anticipait un repli de 1,6 million de barils. Les stocks des produits distillés, dont le fioul domestique, ont augmenté de seulement 0,379 million de barils alors que le marché anticipait un repli de 0,100 million de barils.

Aux Etats-Unis, les minutes de la Fed ont été publiées à 20h. D'après ces "minutes", les responsables de la banque centrale américaine ont exprimé leur confiance dans le repli de l'inflation mais à un rythme plus lent qu'attendu au préalable. Ces minutes indiquent également que "plusieurs membres ont mentionné leur volonté de resserrer davantage la politique monétaire si les risques d'inflation se matérialisaient de manière à ce qu'une telle action devienne appropriée".

Les valeurs à suivre

Analog Devices

Le fabricant de semi-conducteurs Analog Devices a présenté des résultats et perspectives meilleurs qu'attendu. Au deuxième trimestre, clos début mai, le groupe a réalisé un bénéfice net de 302,24 millions de dollars, soit 61 cents par action, contre un bénéfice de 977,66 millions de dollars, ou 1,92 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,40 dollar, soit 14 cents de mieux que le consensus.

Urban Outfitters

Urban Outfitters est attendu en hausse à Wall Street, son titre avançant de près de 7% en avant-Bourse. Le détaillant américain de vêtements a affiché un bénéfice ajusté par action de 69 cents, contre 53 cents de consensus. Les revenus totaux ont connu une croissance de 7,8% à 1,2 milliard de dollars, comparé à un consensus de 1,18 milliard. Son free cash flow a progressé à 17,5 millions de dollars, contre 3,4 millions un an plus tôt. Urban Outfitters prévoit une croissance potentielle à un chiffre pour le trimestre en cours.