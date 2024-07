Les indices américains dans le vert ; Goldman Sachs aussi

(AOF) - Les marchés actions américains ont démarré la semaine en territoire positif. La dynamique positive de la candidature de Donald Trump, qui a fait l'objet samedi d'une tentative d'assassinat lors d'un meeting en Pennsylvanie, a favorisé certaines valeurs comme comme Smith & Wesson, spécialiste des armes à feu. De son côté, Goldman Sachs a terminé dans le vert après avoir dévoilé un bénéfice en forte hausse. Le Dow Jones a gagné 0,53% à 40 211,72 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,40% à 18 472,57 points.

Au sein de l'indice Dow Jones, Goldman Sachs a progressé de 2,57% à 492,23 dollars malgré un bond plus important que prévu de ses profits. En fin de semaine dernière, les investisseurs avaient déjà montré peu d’enthousiasme à propos des résultats de ses concurrentes, JPMorgan et Citi. La célèbre banque d’affaires a dévoilé un bénéfice en forte hausse grâce à la solide performance de ses activités de banque d’investissement et de marché. Sa division gestion d'actifs et de fortune n'a pas non plus démérité.

Les chiffres économiques du jour

L’indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à -6,60 en juillet, à comparer avec un consensus de -5,50 et -6,00 en juin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

Alphabet, maison-mère de Google, est en négociations avancées pour acquérir la start-up israélienne de cybersécurité Wiz pour environ 23 milliards de dollars, selon une source proche du dossier cité par i24News. Cet accord représenterait la plus grosse acquisition jamais réalisée par le géant de la technologie. Wiz a réalisé 350 millions de dollars de revenus récurrents annuels en 2023. Sa valorisation a récemment grimpé à 12 milliards de dollars suite à une levée de fonds d'un milliard de dollars.

BlackRock

BlackRock a présenté des profits plus élevés que prévu au deuxième trimestre. Le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net augmenter de 9% à 1,495 milliard de dollars, soit 9,99 dollars par action. Il est ressorti à 10,36 dollars corrigé des éléments exceptionnels, dépassant le consensus s'élevant à 9,96 dollars. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a progressé de 8% à 4,8 milliards de dollars.

Goldman Sachs

Goldman Sachs a dévoilé des bénéfices en forte hausse grâce à la solide performance de ses activités de banque d’investissement et de marché. Au deuxième trimestre, le bénéfice net de la célèbre banque d'affaires américaine s’est envolé de 150% à 3,04 milliards de dollars, soit 8,62 dollars par action. Ce dernier est supérieur au consensus s’élevant à 8,42. Les revenus de Goldman Sachs ont progressé de 17% à 12,73 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street : 12,40 milliards de dollars.

Tesla

"Je soutiens pleinement le président Trump et j'espère son rétablissement rapide". C’est ce qu’a tweeté Elon Musk, patron de Tesla, hier après la tentative d’assassinat dont a été victime l’ex-président américain Donald Trump, candidat à sa réélection, en Pennsylvanie. Le constructeur de voitures électriques est attendu en hausse de plus de 3% à Wall Street après cette sortie d’ambiguïté. Les médias ont remarqué que Donald Trump avait modéré ses critiques contre la voiture électrique au cours des dernières semaines.