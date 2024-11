Les indices américains bien positionnés ; Amazon brille

(AOF) - Les marchés américains ont terminé la semaine sur une note positive. Sur le front des statistiques, les créations d'emplois sont ressorties bien inférieures aux attentes, le taux de chômage et la croissance des salaires se sont stabilisés, conformément aux attentes. Ces données vont dans le sens d'une poursuite de la baisse des taux de la Fed. Les taux longs ont cependant progressé. Côté valeurs, Amazon a fini parmi les plus fortes hausses du S&P 500 à la faveur d'une solide publication trimestrielle. Le Dow Jones s'est adjugé 0,69% à 42052 pts tandis que le Nasdaq a gagné 0,80% à 18239 pts.

Amazon (+6,19% à 197,93 dollars) a figuré parmi les principales progressions de l'indice S&P 500 à la faveur d'une publication trimestrielle de grande qualité. Non seulement ses résultats, en particulier ceux de sa filiale spécialisée dans le cloud, AWS, ont dépassé les attentes, mais les perspectives de la firme de Jeff Bezos sont aussi favorables. "La marge d'exploitation globale de 11% d'Amazon est la plus élevée jamais enregistrée par l'entreprise", souligne JPMorgan. Ce dernier explique les bons résultats de la société par sa performance à l’international et à celle d'AWS.

Les chiffres économiques du jour

Les dépenses de construction en septembre ont augmenté de 0,1% en septembre. Elles étaient attendue stables après une progression de 0,1% en août.

L'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier est ressorti à 46,5 en octobre aux Etats-Unis, en comparaison avec un consensus de 47,6 et 47,2 en septembre.

L'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en octobre est ressorti à 48,5 contre un consensus et une première estimation de 47,8. Il s'élevait à 47,3 en septembre. Il reste sous le seuil des 50, qui indique une contraction de l’activité, pour le quatrième mois consécutif.

Les Etats-Unis ont créé 12000 emplois en octobre alors que 106000 créations de postes étaient attendues après 223000 en septembre, chiffre révisé de 254000. Le chiffre d'août a été réduit de 159000 à 78000. Le taux de chômage est resté stable à 4,1%, comme prévu. Les salaires ont augmenté 4% en rythme annuel, en ligne avec le consensus.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amazon

Amazon est attendu dans le vert à Wall Street grâce à des résultats solides. Au troisième trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a dévoilé un bénéfice net en hausse à 15,3 milliards de dollars, soit 1,43 dollar par action, contre un profit de 9,9 milliard de dollars ou 94 cents par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à seulement 1,14 dollar. Le résultat opérationnel est passé en un an de 11,2 à 17,4 milliards de dollars et il a largement dépassé le consensus de 14,7 milliards de dollars.

Apple

Apple a dévoilé des résultats meilleurs que prévu, mais sa performance en Chine et dans les services a déçu. La firme à la pomme a généré au quatrième trimestre, clos fin septembre, un bénéfice net de 14,74 milliards de dollars, soit 97 cents par action, contre respectivement 22,96 milliards et 1,46 dollar par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est ressorti 1,64 dollars contre 1,60 dollar de consensus. Le groupe a enregistré une importante provision à la suite de la confirmation par la Cour de justice européenne de l'attribution par l'Irlande d'une aide fiscale illégale.

Boeing

Les actions Boeing sont attendues en hausse après la conclusion d'un accord de principe avec le syndicat des machinistes sur un nouveau contrat, qui pourrait mettre fin à une grève de sept semaines, selon la presse américaine. L'Association internationale des machinistes demande à ses membres d'approuver l'offre améliorée du constructeur aéronautique lors d'un vote qui se déroulera lundi. La nouvelle proposition comprend une augmentation générale des salaires de 38% sur quatre ans, supérieure à l'offre précédente d'une hausse de 35%.

Chevron

Le groupe pétrolier américain Chevron, a dévoilé des résultats moins dégradés que prévu. Au troisième trimestre, Chevron a généré un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars, soit 2,38 dollars dollars contre respectivement 6,5 milliards de dollars et 3,48 dollars, un an auparavant. Ses profits dans l'amont et l'aval ont reculé sur un an. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,51 dollars par action, dépassant de 4 cents le consensus Zacks.

ExxonMobil

Le groupe pétrolier ExxonMobil a dévoilé une baisse de ses profits moins importante que prévu dans un contexte de repli des marges de raffinage. Il a généré au troisième trimestre un bénéfice net de 8,6 milliards de dollars, soit 1,92 dollar par action, contre un profit de 9,07 milliards de dollars, soit 2,25 dollars par titre un an plus tôt. Le consensus Bloomberg s'élevait à 1,87 dollar. La firme américaine a enregistré la production de "liquides" la plus élevée depuis plus de 40 ans : 3,2 millions de barils par jour

Intel

Intel est attendu en hausse à Wall Street à la faveur de perspectives moins mauvaise qu'anticipé. Au troisième trimestre, Intel a essuyé une perte nette de 16,64 milliard de dollars contre un profit de 297 millions d'euros, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, la perte par action est ressortie à 46 cents, à comparer au consensus d'une perte de 3 cents. Le groupe a enregistré ce trimestre des charges de restructuration pour 5,6 milliards de dollars.