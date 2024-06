Les indices américains attendus en léger repli

(AOF) - Les marchés actions américains devraient légèrement se replier à l'ouverture de cette séance lundi. Côté statistiques, les investisseurs prendront connaissance jeudi des données sur le PIB américain au premier trimestre et celles sur l'inflation à la même période. Côté valeurs, la Commission européenne a informé Apple de son avis préliminaire selon lequel les règles de son App Store sont contraires à la législation sur les marchés numériques (DMA). Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,06% et 0,38%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la semaine en ordre dispersé. Les investisseurs ont fait preuve de prudence après avoir pris notamment connaissance de la publication de l'indice PMI Composite au mois de juin aux Etats-Unis. Selon S&P Global, il est ressorti plus élevé que prévu : 54,6 contre un consensus de 53,5. Côté valeurs, le distributeur de voitures d'occasion Carmax a progressé sur fond de résultats trimestriels mitigés. Le Dow Jones a grappillé 0,04% à 39150 points tandis que le Nasdaq a cédé 0,18% à 17689 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique de grande importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Apple

La Commission européenne a informé Apple de son avis préliminaire selon lequel les règles de son App Store sont contraires à la législation sur les marchés numériques (DMA), car elles empêchent les développeurs d'applications d'orienter librement les consommateurs vers d'autres canaux d'offres et de contenus. Apple pourrait se voir infliger une amende allant jusqu'à 10 % de ses revenus mondiaux si les régulateurs de l'Union européenne déterminent finalement que l'entreprise a enfreint les règles de la DMA.

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé que sa molécule vedette anti-diabète et anti-obésité tirzepatide (commercialisée sous le nom de Mounjaro et de Zepbound) avait donné des résultats positifs contre l'apnée du sommeil obstructive (ASO). Le groupe annonce avoir soumis sa molécule à la FDA pour approbation pour cette indication, avant de solliciter les autres autorités sanitaires du monde "dans les prochaines semaines". Spécialiste des dispositifs contre les maladies respiratoires, Resmed est attendu en baisse de 10%.

UPS

UPS, géant américain de la logistique et du transport de colis, a annoncé qu'il allait vendre son unité commerciale Coyote Logistics à RXO. Le montant de l'opération s'élève à 1,025 milliard de dollars. Basé à Chicago, Coyote Logistics travaille avec 100000 transporteurs et gère 10000 chargements par jour. "Cette cession nous permet de nous concentrer encore plus sur notre activité principale", a fait savoir la CEO d'UPS, Carol B Tomé.