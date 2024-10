Les indices américains attendus dans le rouge, le WTI à plus de 75 dollars et le 10 ans à 4%

(AOF) - Wall Street est attendu en légère baisse alors que les cours du pétrole continuent de progresser. Le baril de WTI dépasse les 75 dollars alors que les investisseurs attendent la réplique israélienne à la récente attaque iranienne. Si la géopolitique reste l'une des principales préoccupations des investisseurs, ils attendent cette semaine les minutes de la Fed et l'inflation en septembre, ainsi que les premiers résultats pour le troisième trimestre. Le rendement du 10 ans atteint 4%. A quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq perdent 0,36% et 0,48%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine dans le vert. Sur le front des indicateurs macroéconomiques, les chiffres de l'emploi sont ressortis plus solides qu'attendu. Les Etats-Unis ont créé 254000 postes contre un consensus de 147000. Sur ce mois, le taux de chômage a reculé à 4,1% contre 4,2% attendu. Côté valeurs, Abbvie s'est replié après avoir abaissé ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2024. Le Dow Jones a progressé de 0,81% à 42352 points tandis que le Nasdaq s'est adjugé 1,22% à 18137 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est attendue aujourd'hui.

Les valeurs à suivre

Apple

Jefferies a abaissé sa recommandation d'Acheter à Conserver et relevé son objectif de cours de 205 euros à 212,92 dollars sur Apple. Le bureau d'études souligne que la société reste entièrement axé sur l'iPhone, car non seulement l'iPhone a contribué à 52% du chiffre d'affaires de l'exercice 2023, mais il stimule également l'adoption d'autres appareils Apple et, par conséquent, la croissance des revenus des services.

Pfizer

Pfier est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que le Wall Street Journal a rapporté que l'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation d'environ 1 milliard de dollars dans son capital. Il souhaite que le fabricant de médicaments procède à des changements pour redresser sa performance, mais aucun détail supplémentaire concernant les plans de Starboard Value n'est connu.

Chevron

Chevron indique que sa filiale indirecte Chevron Canada Ltd a conclu un accord pour vendre sa participation non exploitée de 20% dans le projet de sables bitumineux d'Athabasca et sa participation exploitée de 70% dans les schistes de Duvernay dans la Province canadienne de l'Alberta, à Canadian Natural Resources Ltd. La transaction entièrement en espèces de 6,5 milliards de dollars américains entrera en vigueur le 1er septembre 2024. Elle devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles.

Wynn Resorts

Wynn Resorts est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé qu'il avait obtenu la première licence commerciale d'opérateur de jeux aux Émirats arabes unis, délivrée par l'Autorité générale de régulation des jeux commerciaux du pays. Selon Reuters, cette société de casinos basée à Las Vegas a annoncé développer un complexe de luxe sur l'île de Wynn Al Marjan dans l’émirat de Ras Al Khaimah. L'Autorité de régulation a été créée le mois dernier dans le cadre de la stratégie touristique du pays.