Les indices américains attendus dans le rouge à la veille de l'indice des prix PCE

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus proches de l'équilibre avec un biais négatif à l'ouverture de l'avant-dernière séance de la semaine. La prudence est de mise avant la publication demain des chiffres de l'indice des prix PCE qui sont particulièrement surveillés par la Fed. Côté valeurs, Micron Technology devrait évoluer en territoire négatif après la présentation d'objectifs de revenus décevants. A quelques minutes avant les premières transactions, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite s'effritent respectivement 0,02% et 0,03%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en légère hausse sur fond de hausse du rendement du 10 ans. Du côté des valeurs, les titres Rivian et FedEx ont nettement progressé : le premier grâce à un important investissement de Volkswagen et le second à la faveur de perspectives favorables. Avant la publication de l'indice des prix PCE vendredi, les investisseurs ont pris connaissance de ventes de logements neufs plus faibles que prévu en mai. Le Nasdaq Composite a gagné 0,49% à 17805,16 points et le Dow Jones a avancé de 0,04% à 39127,80 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les Etats-Unis ont enregistré au premier trimestre une croissance de 1,4% après 3,4% lors du précédent trimestre. Le consensus était de 1,3%.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 233000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 236000 après 239000 la semaine précédente.

Les commandes de biens durables ont progressé de 0,1% en mai aux Etats-Unis, alors qu'elles étaient attendues en recul de 0,5%. Elles avaient augmenté de 0,2% en avril. Hors défense et aéronautique, elles ont baissé de 0,6% après une progression de 0,3% en avril.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 100,62 milliards de dollars en mai contre 96 milliards de dollars attendus. Il était de 99,41 milliards de dollars en avril.

Les données sur les promesses de ventes de logements en mai seront publiées à 16 heures aux Etats-Unis avant l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Les valeurs à suivre

Amazon

Amazon a franchi hier le seuil des 2 000 milliards de dollars de capitalisation. Microsoft, Apple, Nvidia et Alphabet, la société mère de Google, sont les seules autres entreprises pesant plus de 2 000 milliards de dollars en Bourse. Microsoft, Apple et Nvidia dépassent chacune les 3 000 milliards de dollars.

Levi Strauss

Levi Strauss s'effondre de plus de 15% en avant-Bourse près avoir fait état d'un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux attentes des analystes. Le géant du jean a déclaré un bénéfice ajusté par action de 16 cents, dépassant les attentes de 11 cents, et la marge brute a augmenté de 180 points de base. En revanche, les recettes nettes sur la période de 1,44 milliard de dollars ont été inférieures aux estimations de 1,45 milliard de dollars.

Micron Technology

Micron est attendu dans le rouge à la suite de la présentation d'objectifs de revenus décevants. Au troisième trimestre, clos fin mai, de son exercice 2024, le fabricant de mémoires informatiques a généré un bénéfice net de 332 millions de dollars, soit 30 cents par action, contre une perte de 1,9 milliard de dollars, soit 1,73 dollar par action l'an dernier. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 62 cents alors que le marché anticipait 50 cents.

Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance est attendu en baisse de 18% en pré-marché après la présentation de ses résultats du troisième trimestre. La chaîne américaine de pharmacies abaisse son objectif de bénéfice par action pour 2024 à une fourchette de 2,80 à 2,95 dollar contre 3,20 à 3,35 dollars précédemment, "reflétant le contexte difficile du secteur pharmaceutique et une baisse de la consommation américaine pire que prévu". Le bénéfice par action du troisième trimestre ressort à 0,63 dollar, en baisse de 36% sur un an contre un consensus de 0,71 dollar, malgré un chiffre d'affaires en hausse de 2,6%.