Les indices américains attendus à l'équilibre avant les Minutes de la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains devraient évoluer proches de l'équilibre ce mercredi avant les Minutes de la Fed. Selon l’enquête ADP sur l’emploi privé, les créations d'emplois sont inférieures au consensus en juin. Côté statistiques, l’Indice des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en juin sera publié à 15h45. Coté valeurs, National Amusements aurait conclu un accord préliminaire pour vendre sa participation majoritaire dans Paramount à Skydance Media. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent 0,14% et 0,20%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en hausse après les propos de Jerome Powell. Lors du forum annuel de la BCE, il a déclaré que la Fed avait encore besoin de données supplémentaires avant de réduire les taux d'intérêt. Le rapport Jolts est ressorti meilleur qu'attendu en mai : 8,14 millions contre 7,9 millions attendus après 7,92 millions le mois précédent. Côté valeurs, l'action Tesla a bondi après que le groupe a dévoilé des ventes et des livraisons au deuxième trimestre meilleures que prévu. Le Dow Jones a gagné 0,41% à 39331 points et le Nasdaq a glané 0,84% à 18028 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les créations d'emplois dans le secteur privé s'élèvent à 150000 en juin aux Etats-Unis contre un consensus de 163000 après 157000 en mai, selon l'enquête ADP.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 238000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 234000 et après 234000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeur d'achat pour le secteur des services et Composite en juin sera dévoilè à 15h45 tandis que l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en juin sera dévoilé à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks américains de pétrole seront connues à 16h30.

Les Minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed seront communiquées à 20h.

Les valeurs à suivre

Apple

Apple aura un rôle d'observateur au sein du conseil d'administration d'OpenAI dans le cadre de l'accord annoncé le mois dernier, rapporte Bloomberg. Phil Schiller, directeur de l'App Store d'Apple et ancien responsable du marketing, a été choisi pour ce poste, selon des personnes proches du dossier. Début juin, la firme technologique avait annoncé l'intégration de ChatGPT dans ses iPhone, iPad et Mac.

Paramount

Paramount grimpe de plus de 7% en avant-Bourse alors que, selon Reuters, National Amusements, propriété de Shari Redstone a conclu un accord préliminaire pour vendre sa participation majoritaire dans Paramount à Skydance Media. Ce producteur indépendant de cinéma et de télévision est la propriété de David Ellison. Selon l'accord de principe, Skydance, dirigée par David Ellison, fils de Larry Ellison, paierait 1,75 milliard de dollars pour National Amusements, qui détient 77% des actions avec droit de vote de Paramount.

SLB

SLB a annoncé que le groupe et ChampionX ont toutes deux reçu une demande d'informations complémentaires (deuxième demande) de la part du ministère de la Justice des États-Unis (DoJ). Il s'agit d'une demande dans le cadre de l'examen par celui-ci du projet d'acquisition de ChampionX annoncé précédemment par SLB. Le groupe de services parapétroliers s'attend à ce que la transaction soit conclue au quatrième trimestre de 2024 ou au premier trimestre de 2025, sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles.

Southwest Airlines

Southwest Airlines a annoncé ce mercredi l'adoption d'un "régime de droits des actionnaires" à durée limitée, en réaction à l'annonce de l'activiste d'Elliott Investment Management L.P selon laquelle il avait acquis une participation économique d'environ 11 % dans son capital. Ce régime ou "pilule empoisonnée" est conçu pour "dissuader l'acquisition d'un contrôle réel, de facto ou négatif de Southwest Airlines par toute personne ou groupe sans rémunérer adéquatement ses actionnaires pour ce contrôle".