Les indices actions américains au plus haut !

Semaine du 13 au 19 Janvier 2020

Avec l'accord commercial de phase 1 signé par le Président Trump et le vice-premier ministre chinois Liu He le 15 janvier à la Maison Blanche, la Chine s'engage à ne plus effectuer de dévaluation compétitive. Dans le sillage de ce document de 96 pages, le Secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a donc annoncé que les Etats-Unis retiraient la Chine de la liste des pays manipulateurs de devises. Il n'en fallait pas plus pour que cette nouvelle propulse les marchés actions américains à de nouveaux plus hauts, même si la rivalité entre les deux superpuissances ne disparaîtra pas pour autant.

Le S&P500 progressait ainsi de 1.97%, le Nasdaq Composite de 2.29% et le Dow Jones Industrial Average prenait 1.82%. Les petites capitalisations parvenaient à faire encore mieux (Russell2000 en hausse de 2.53%).

Les performances sur les marchés européens et asiatiques étaient beaucoup plus contrastées suite à la publication de données macros en Chine soulignant le ralentissement marqué de la croissance. Le MSCI EMU réussissait tout de même à gagner 0.78% tandis que le Shanghai Composite abandonnait 0.54%.

Parmi les secteurs S&P, les services d'utilité publique caracolaient nettement en tête (+3.76%), de nombreuses actions ayant brillé toute la semaine sur ce segment d'activité (par ex. American Water Works : +6.43% ; Southern Company : +5.66% ; Eversource Energy : +5.12% ; Sempra Energy : +4.97%).

Les valeurs technologiques poursuivaient leur marche en avant (sixième semaine de hausse : +2.95%) avec la maison mère de Google, Alphabet, qui dépasse maintenant 1.000 milliards de dollars de valeur boursière (+3.54% WTD). Les matériaux de base (+2.70%), l'immobilier (+2.46%), les services de télécommunication (+2.40%), et les valeurs industrielles (+1.99%) se sont également très bien comportés.

En fait, l'énergie a été le seul secteur perdant sur la semaine (-1.12%) alors que les prix du pétrole sont tombés à un plus bas de 5 semaines (brut WTI à $58.54 le baril, en baisse de -0.85% WTD). Les craintes d'une offre excédentaire sont en train de refaire surface avec une demande saisonnière plutôt faible.

Les rendements des emprunts d'Etat sont restés quasiment inchangés (10 ans américain : +1bp ; 10 ans allemand : -2bps). Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont légèrement augmenté en décembre (+0.2% contre 0.3% en novembre), d'après les données du Département du Travail. Les obligations privées de notation investissement et à haut rendement ont progressé uniformément, d'environ 0.2% des deux côtés de l'Atlantique. En revanche, la dette émergente s'est effritée de 0.18% (en devises locales), mettant ainsi un terme à 6 semaines de hausse consécutive.

Enfin, l'or s'est stabilisé (+1bp) après son rally de 3 semaines.

