Les indices actions américains atteignent de nouveaux records

Semaine du 8 au 14 Février 2021

Les indices actions américains ont signé de nouveaux plus hauts avant un week-end prolongé, en raison de la Journée du Président lundi 15 février. Le Dow Jones Industrial Average a ainsi gagné 310.16 points à 31'458.40, soit +1% sur la semaine, le S&P 500 a pris 48 points à 3'934.83, soit une progression de +1.23%, et le Nasdaq Composite a bondi de 239.17 points à 14'095.47 (+1.73%). Une fois de plus, les petites valeurs ont fait mieux que les grandes capitalisations (Russell 2000 : +2.51%).

Les secteurs cycliques tels que l'énergie (+4.33% de hausse hebdomadaire, le brut WTI s'appréciant de +4.61% avec les stocks américains en baisse de 3.5 millions de barils) et les valeurs financières (+2% grâce aux banques soutenues par les taux d'intérêt croissants) ont poussé les marchés vers le haut, sur fond d'espoirs renouvelés de stimulus fiscal, de bonnes publications de la part des entreprises, et d'un nombre d'infections à la Covid-19 déclinant en Amérique du Nord. Parmi les gagnants de la semaine, la tech a également brillé (+2.3%), bien que le titre Apple ait finalement évolué contre la tendance en lâchant -1.02%, alors que l'on apprenait que la firme de Cupertino n'était plus en pourparlers avec Hyundai Motor Group pour le développement de véhicules autonomes.

Les secteurs défensifs comme les biens de consommation de base et les services d'utilité publique ont fini dans le rouge (-1.79% et -0.10% respectivement). De même, le secteur des biens de consommation discrétionnaire a freiné l'ascension des marchés, plombé notamment par l'industrie automobile. Ainsi, General Motors a perdu près de 1.5%, malgré des résultats au quatrième trimestre 2020 au dessus des attentes. Les investisseurs sont effectivement de plus en plus inquiets de l'augmentation des coûts de production induits par la pénurie actuelle de semi-conducteurs.

Les principaux indices européens ont clôturé en ordre dispersé (FTSE 100 : +1.55%, CAC 40 : +0.78%, mais DAX 30 en baisse de 0.05%). De même en Asie où le Nikkei et le Hang Seng ont flambé (+2.57% et +3.02% respectivement), tandis que le S&P ASX 200 abandonnait 0.49%.

Les rendements sur les emprunts d'Etat américains ont continué à se tendre un peu, avec le 30 ans qui a dépassé +2.01% (comparé à +0.07% pour le Bund allemand de même maturité) et le 10 ans qui est monté à +1.21% (contre -0.47% pour le Bund de même échéance).

Dans l'ensemble, les marchés de crédit se sont bien comportés, à l'exception des obligations européennes de notation « investissement » qui ont fait du surplace (-0.02% contre +0.22% pour les obligations américaines de même rating). Les titres à haut rendement ont progressé des deux côtés de l'Atlantique (+0.13% en Europe, +0.20% aux Etats-Unis). La dette émergente a finalement été la meilleure classe d'actifs obligataire (+0.59% en devises locales).

Enfin, l'or a pris +0.59% à $1,821.60 l'once, mettant ainsi un terme à deux semaines de correction, avec la paire EUR/USD qui reprenait quelques couleurs (+0.77%) dans un contexte d'inflation modérée et de commentaires très consensuels du Président de la Fed, Jerome Powell.

Poursuivre votre lecture : https://www.trackinsight.com/en/weekly-flow-report/2021-02-12/global

Trouvez et comparez plus de 6000 ETF avec nos outils gratuits :

Sélecteur d'ETF (https://www.trackinsight.com/fr/etf-screener)

Comparaison d'ETF (https://www.trackinsight.com/fr/etf-comparison)

ESG Observatory (https://www.trackinsight.com/en/esg-observatory)

Les indices actions américains atteignent de nouveaux records

Les indices actions américains atteignent de nouveaux records

Les indices actions américains atteignent de nouveaux records