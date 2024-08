Les indices à Wall Street en nette hausse après le chômage, Eli Lilly superstar

(AOF) - Les marchés américains ont confirmé leur rebond grâce à des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis plus faibles que prévu. Cette statistique rassure sur la santé de l'économie américaine après la grande peur de ces derniers jours à propos d'une possible récession de l'économie américaine. Autre nouvelle favorable, la firme pharmaceutique Eli Lilly a vu son titre bondir après avoir rehaussé ses objectifs grâce à son médicament anti-obésité. Le Dow Jones a gagné 1,76% à 39 446,49 points tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 2,87% à 16660,02 points.

Au lendemain de la baisse de Novo Nordisk en raison notamment des ventes décevantes de son traitement amaigrissant, Wegovy, que certains analystes ont mis sur le compte de la concurrence du Zepbound fabriqué par Eli Lilly , ce dernier a rehaussé ses prévisions annuelles. En Bourse, l'action du laboratoire américain a progressé de 9,13% à 844,57 dollars et figure parmi les principales progressions de l'indice S&P 500. Eli Lilly bénéficie du succès de ses médicaments Miounjaro et Zepbound, qui traitent respectivement le diabète et l'obésité.

Les chiffres économiques du jour

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 233 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 241 000 et après 250 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 249000.

Les stocks américains de gaz ont gonflé de 21 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine du 2 août aux Etats-Unis, alors qu'une augmentation de 22 milliards de pieds cubes était attendue, après une hausse de 18 milliards la semaine précédente, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Les stocks sont supérieurs de 248 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 424 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 2846 milliards de pieds cubes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum a généré un bénéfice net au deuxième trimestre 2024 de 992 millions de dollars, soit 1,03 dollar par action diluée. Il est en hausse par rapport au deuxième trimestre 2023 : 605 millions de dollars, soit 0,63 dollar par action diluée. Les revenus sur ce trimestre s'élèvent à 6,88 milliards de dollars, contre 6,73 milliards un an avant, tirés notamment par la progression de l'activité "petrole et gaz". La production totale de l'entreprise, soit 1,25 million de barils d'équivalent pétrole par jour (Mbep).

Ralph Lauren

Au premier trimestre de l'exercice 2024/2025, Ralph Lauren a annoncé un bénéfice par action diluée de 2,61 dollars, en hausse de 33% par rapport à l'année précédente contre 1,96 dollar l'an dernier à la même période. Sur ce trimestre, son chiffre d'affaires a augmenté de 1% pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Les taux de change ont eu un impact négatif sur la croissance du chiffre d'affaires d'environ 170 points de base au premier trimestre.

Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery devrait chuter à l’ouverture à la suite de l’annonce d’une perte nette de près de 10 milliards de dollars au deuxième trimestre. Le groupe de médias a enregistré une charge pour dépréciations, sans impact sur sa trésorerie, liée à ses activités Réseaux (télévision). Elle s'explique par "la différence entre la capitalisation boursière et la valeur comptable, la faiblesse persistante du marché de la publicité linéaire aux États-Unis et l'incertitude liée aux renouvellements des droits sportifs, y compris ceux de la NBA".

Warner Music

Le chiffre d'affaires de Warner Music au troisième trimestre a augmenté de 1% à 1,55 milliard de dollars à taux de change constant. Le bénéfice net a progressé de 14% pour atteindre 141 millions de dollars, contre 124 millions de dollars il y a un an. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 10% à 207 millions de dollars, contre 189 millions de dollars un an auparavant. L'Ebitda ajusté est en hausse de 8% à taux de change constant ressortant à 316 millions de dollars, contre 297 millions de dollars au second trimestre 2023. Le free cash flow augmente de 42% à 160 millions de dollars.