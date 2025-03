Les incertitudes sur les droits de douane pèsent sur les Bourses en Europe

(AOF) - Les marchés actions européens se replient, les investisseurs restant toujours circonspects face aux menaces et aux revirements de Donald Trump en matière de droits de douane. Le président américain a dernièrement indiqué que tous les droits de douane ne seraient pas appliqués à la date limite du 2 avril, certains pays pouvant bénéficier d'exemptions, rapporte Reuters. A Paris, le bond du dividende du groupe Crit est salué. Peu après 12 heures, le CAC 40 perd 0,56% à 8063,32 points et l'EuroStoxx50, 0,59% à 5442,90 points. Les taux longs sont stables en Europe.

En Europe, Prysmian recule de 0,63% à 56,40 euros. L'entreprise spécialisée dans la production de câbles d'énergie et de télécommunications a annoncé le rachat de Channell Commercial, fournisseur de solutions de connectivité intégrées, pour un montant pouvant atteindre 1,15 milliard de dollars. Cette annonce intervient alors que le numéro un mondial des câbles tient ce mercredi une journée investisseurs à New-York, pour y dévoiler ses objectifs financiers 2028. " Les acquisitions sont vues comme un levier d'accélération de son offre digitale et de son implantation US ", précise Invest Securities.

A Paris, le Groupe Crit (+10,49% à 67,40 euros) s'adjuge la deuxième plus forte hausse du marché SRD après l'annonce de résultats annuels robustes, s’accompagnant d’une forte hausse du dividende. Le spécialiste du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et à l’international a déclaré un résultat net part du groupe de 73 millions d'euros contre 72,8 millions un an plus tôt. Son Ebitda s'affiche à 149,1 millions d'euros, en amélioration par rapport à celui de 2023 : 136,5 millions.

Herige (-0,43% à 23,10 euros) a fait part au titre de son exercice 2024 d'un résultat net de 15,4 millions d'euros contre 10,1 millions un an plus tôt. Son Ebitda s'établit à 19,5 millions d'euros, en recul de 16,6 millions, soit une marge de 4,8% en retrait de 3 points par rapport à 2023. Le chiffre d'affaires du spécialiste des matériaux de construction a reculé de 11,9% à 406,1 millions d'euros. "Dans un marché de la construction dégradé, le directoire proposera à l'assemblée générale 2025 le non-versement de dividende au titre de l'exercice 2024", indique un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La confiance des ménages fléchit légèrement en mars, précise l'Insee ce mercredi. À 92, l’indicateur qui la synthétise diminue d’un point et reste au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).

En rythme annuel, au Royaume-Uni, les prix à la consommation s'élèvent à 2,8% en février contre 3% attendu après 3% le mois précédent. En rythme mensuel, ils ont augmenté de 0,4% après -0,1% en janvier. Ils étaient attendus à +0,5%.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en février seront communiquées à 13h30 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 15h30.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,05% à 1,0794 dollar.