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Les incertitudes électorales peuvent-elles avoir des conséquences sur les Bourses ?
information fournie par Le Cercle des économistes 16/11/2026 à 08:27

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Valérie Mignon
Valérie Mignon

Valérie Mignon

Université Paris Nanterre, EconomiX-CNRS et CEPII

Professeur de sciences économiques

https://www.parisnanterre.fr/portail-institutionne
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L'incertitude électorale tend également à accroître la volatilité des cours. De nouveaux sondages ou des perspectives de coalition peuvent modifier les anticipations et amplifier les fluctuations. (crédit : Boursorama, image générée par IA)

L'incertitude électorale tend également à accroître la volatilité des cours. De nouveaux sondages ou des perspectives de coalition peuvent modifier les anticipations et amplifier les fluctuations. (crédit : Boursorama, image générée par IA)

Les périodes électorales peuvent accroître l'incertitude sur les perspectives économiques. Les investisseurs anticipent l'issue du scrutin et les orientations économiques qui pourraient en découler. Cette incertitude est susceptible d'affecter les cours boursiers, leur volatilité et les performances des différents secteurs.
Dans le modèle standard d'actualisation des dividendes, le cours d'une action reflète la valeur actualisée des dividendes futurs anticipés par les investisseurs. Les programmes électoraux peuvent modifier ces anticipations, notamment via les mesures envisagées en matière de fiscalité, de dépenses publiques ou de réglementation. L'incertitude peut aussi agir sur le taux d'actualisation : lorsqu'elle s'accroît, les investisseurs peuvent exiger une prime de risque plus élevée. À dividendes attendus inchangés, cette hausse tend à réduire les cours. Ces deux effets peuvent toutefois se compenser.

L'incertitude électorale tend également à accroître la volatilité des cours. De nouveaux sondages ou des perspectives de coalition peuvent modifier les anticipations et amplifier les fluctuations. Une volatilité accrue signifie des variations plus fortes, sans impliquer nécessairement une baisse des cours. Des travaux académiques associent l'incertitude de politique économique à une hausse de la volatilité boursière. D'autres montrent que les options couvrant une échéance électorale tendent à être plus coûteuses : la protection contre les risques politiques a un prix.

Prime de risque plus élevée

Le marché obligataire est un autre canal de transmission. Si une élection suscite des inquiétudes budgétaires, les investisseurs peuvent réclamer une prime de risque souverain plus élevée. L'augmentation des rendements peut alors peser sur la valorisation des actions et renchérir le financement des entreprises. Elle se distingue d'une hausse des taux liée à de meilleures perspectives de croissance, susceptibles de soutenir les bénéfices attendus.
Les effets diffèrent selon les secteurs.

Les banques sont sensibles aux taux, au risque souverain et à la réglementation ; la construction aux dépenses publiques ; les exportateurs aux droits de douane et au change. Un scrutin peut donc avantager certains secteurs et en pénaliser d'autres, sans mouvement marqué de l'indice global.

Les législatives françaises de 2024 illustrent cette réévaluation des risques. Après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, le 9 juin, le CAC 40 a perdu 6,2 % en une semaine, tandis que l'écart de rendement entre les obligations françaises et allemandes se creusait. Les valeurs bancaires ont été particulièrement pénalisées. Au lendemain du premier tour du 30 juin, l'indice a rebondi de 1,1 %, les investisseurs réévaluant les risques politiques et budgétaires.

Le vote peut dissiper l'incertitude

Aux États-Unis, la victoire de Donald Trump en novembre 2016 a suscité une réaction différente. Après une chute initiale des contrats à terme sur les indices états-uniens, le S&P 500 a gagné 1,1 % le 9 novembre. Les valeurs financières ont progressé d'environ 4 %, portées par les anticipations d'assouplissement réglementaire, tandis que les services aux collectivités reculaient de près de 4 %, dans un contexte de hausse des rendements obligataires.
Il convient de distinguer les réactions de court terme des effets plus durables

À court terme, les cours s'ajustent aux nouvelles informations et aux surprises électorales ; le vote peut aussi dissiper une partie de l'incertitude. Une analyse de la Réserve fédérale de Saint-Louis relève ainsi une baisse moyenne du VIX, indicateur de volatilité implicite du S&P 500, autour des élections présidentielles états-uniennes. À plus long terme, les cours dépendent davantage des politiques effectivement adoptées et de leurs effets sur la croissance, les bénéfices et les conditions de financement.

L'incertitude électorale peut donc affecter les primes de risque, les taux et la volatilité, sans déterminer à elle seule la direction des Bourses. Son impact dépend des surprises électorales, de l'exposition des entreprises et des politiques mises en œuvre.

Le Cercle des économistes
Le Cercle des économistes a été créé en 1992 avec pour objectif ambitieux de nourrir le débat économique. Grâce à la diversité des opinions de ses 30 membres, tous universitaires assurant ou ayant assuré des fonctions publiques ou privées, le Cercle des économistes est aujourd'hui un acteur reconnu du monde économique. Le succès de l'initiative repose sur une conviction commune : l'importance d'un débat ouvert, attentif aux faits et à la rigueur des analyses. Retrouvez tous les rendez-vous du Cercle des économistes sur leur site. Le présent article est rédigé par Le Cercle des économistes pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

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