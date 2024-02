Les incertitudes économiques ont pesé sur les offres publiques en 2023

( AFP / JOEL SAGET )

Le nombre et le montant des offres publiques réalisées en France a reculé en 2023, notamment en raison des taux d'intérêt élevés et d'un environnement économique et géopolitique incertain, selon une étude publiée mercredi.

Il existe sept formes d'offres publiques, comme les offres publiques d'achat (OPA), d'échange (OPE) ou de rachat d'actions (OPRA). Ces procédures visent à acquérir les actions d'une société via différentes modalités ou de procéder au retrait de la Bourse de l'entreprise.

L'année passée, 23 opérations d'offres publiques ont été déclarées conformes par le gendarme boursier français et recensées par l'étude du cabinet EY, pour un montant total de 9,5 milliards.

En 2022, ce marché avait déjà commencé à ralentir avec 32 offres publiques recensées pour un montant de 15,6 milliards d'euros. Des chiffres qui contrastaient avec une année 2021 faste grâce au rebond post-Covid.

L'étude d'EY cite "la remontée des taux d'intérêt au cours de l'année 2023" et "un contexte d'incertitudes économiques et géopolitiques" comme éléments expliquant la forte baisse observée en 2023.

"La quasi-intégralité des opérations a été initiée par la société elle-même ou par un actionnaire de référence", soulignent de plus les auteurs de l'étude, citant comme exemples l'OPA de Concordia, holding de la famille Rothschild, sur la banque d'affaire Rothschild & Co, et le rachat de ses propres actions par le groupe Bolloré.

Ce sont les deux opérations les plus importantes de l'année: 688 millions d'euros pour Rothschild & Co et 570 millions d'euros pour Bolloré.

"L'année 2023 a été marquée par une prédominance des opérations avec retrait de cote, lesquelles ont constitué 70% des transactions", relève aussi EY.

"Au total, 14 sociétés ont été retirées de la cote des marchés Euronext Paris en 2023 suite à des offres publiques", un décompte qui inclut EDF et Somfy dont les offres publiques avaient commencé en 2022.

A cela s'ajoutent, neuf sociétés liquidées, six retraits de cote volontaires et deux fusions, pour un total de 31 sociétés qui ont quitté la Bourse de Paris l'année dernière.

Dans le même temps, seulement six introductions en Bourse ont été effectuées en 2023, un écart au plus haut depuis 2017.