Les impôts de production réduits de €20 mds en France-Le Maire

PARIS, 15 juillet (Reuters) - Les impôts de production payés par les entreprises installées en France baisseront de 20 milliards d'euros au cours des deux prochaines années, a annoncé mercredi Bruno Le Maire. "Ce sera une baisse massive, deux fois 10 milliards d'euros. Dix milliards d'euros en 2021, 10 milliards d'euros en 2022", a dit le ministre de l'Economie sur France 2. "Si vous voulez que les entreprises industrielles s'installent sur les territoires, il ne faut pas qu'elles paient, avant même qu'elles fassent des bénéfices, cinq fois plus d'impôts de production qu'en Allemagne." "Produire en France sera moins cher, c'est aussi simple que ça", a-t-il ajouté. (Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)

