Les importations record ont plongé la balance commerciale américaine dans le rouge en août

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* Le déficit commercial s'est creusé de 13,7 % pour atteindre 105,6 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis 17 mois

* Les importations progressent de 4,3 % pour atteindre le niveau record de 420,8 milliards de dollars

* Les exportations progressent de 1,4 % pour atteindre 315,2 milliards de dollars

par Lucia Mutikani

Le déficit commercial américain s'est creusé plus que prévu en août, les importations ayant bondi à un niveau record dans un contexte de forte demande intérieure, ce qui laisse présager que le commerce continuera de peser sur la croissance économique au troisième trimestre.

Cette détérioration, annoncée mardi par le ministère du Commerce, s'est produite malgré les droits de douane agressifs imposés par le président Donald Trump sur les importations, qui, selon lui, visent à réduire le déficit commercial. Le pays a enregistré des déficits commerciaux records sur les biens avec au moins trois pays, dont le Mexique.

Les économistes soutiennent depuis longtemps que les États-Unis n’ont pas la capacité de produire suffisamment de biens pour répondre à leurs besoins de consommation.

“Les politiques commerciales de l’administration ont été en grande partie un échec; les droits de douane n’ont en rien contribué à réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis des importations de biens produits à l’étranger”, a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. “Le coût de la main-d’œuvre américaine est tout simplement trop élevé pour produire ici des biens à un prix suffisamment bas pour que les consommateurs envisagent même de les acheter. Même si les fabricants américains en avaient la volonté, les usines ne pourraient pas être construites ici assez rapidement pour produire les biens dont dépendent les consommateurs.”

Le déficit commercial a augmenté de 13,7 % pour atteindre 105,6 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis mars 2025, ont indiqué le Bureau d’analyse économique et le Bureau du recensement du ministère du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un déficit de 102,0 milliards de dollars.

Le déficit commercial s’élevait à 79,8 milliards de dollars lorsque Donald Trump a été réélu en novembre 2024. La détérioration observée en août avait été signalée par des données publiées la semaine dernière, qui montraient une forte hausse du déficit commercial des biens, tirée par les importations.

La demande intérieure a progressé à son rythme le plus rapide depuis plus de trois ans et demi au deuxième trimestre, reflétant la vigueur des dépenses de consommation et des dépenses des entreprises en équipements, principalement liées à l’intelligence artificielle. Cette tendance semble s’être prolongée au troisième trimestre, les données du mois dernier faisant état de fortes dépenses de consommation en août ainsi que d’une augmentation des commandes et des expéditions de biens d’équipement non destinés à la défense, hors aéronefs.

Mais les entreprises comptent sur les importations pour répondre à la demande. Les importations ont augmenté de 4,3 % pour atteindre un niveau record de 420,8 milliards de dollars en août. Les importations de biens ont bondi de 5,3 % pour s’établir à 342,2 milliards de dollars. Elles ont été stimulées par une hausse de 9,1 milliards de dollars des fournitures et matériaux industriels, qui incluent le pétrole.

Les importations de pétrole brut ont augmenté de 3,3 milliards de dollars, tandis que celles d’or non monétaire ont progressé de 3,1 milliards de dollars. L’or non monétaire est exclu du calcul du produit intérieur brut. Les importations de biens d’équipement ont bondi de 6,2 milliards de dollars pour atteindre un niveau record de 146,4 milliards de dollars, portées par les semi-conducteurs et autres machines industrielles. En revanche, les importations d’accessoires informatiques ont diminué de 1,6 milliard de dollars.

LE COMMERCE DEVRAIT PESER SUR LA CROISSANCE DU PIB

Les exportations ont progressé de 1,4 % pour atteindre 315,2 milliards de dollars. Les exportations de biens ont augmenté de 2,2 % pour s’établir à 205,7 milliards de dollars, reflétant une hausse de 6,3 milliards de dollars des fournitures et matériaux industriels, principalement de l’or non monétaire, du pétrole brut et du fioul. Les exportations de biens d’équipement ont progressé de 1,3 milliard de dollars, portées par les semi-conducteurs et les ordinateurs. En revanche, les exportations d’aéronefs civils ont reculé de 1,0 milliard de dollars.

Les exportations de biens de consommation ont chuté de 2,2 milliards de dollars, plombées par une baisse de 2,4 milliards de dollars des préparations pharmaceutiques.

Le déficit commercial des biens s’est creusé de 10,3 % pour atteindre 136,6 milliards de dollars en août. Corrigé de l’inflation, il s’est creusé de 8,7 milliards de dollars, soit 8,2 %, pour s’établir à 114,7 milliards de dollars. Le commerce a pesé sur le PIB pendant trois trimestres consécutifs, et les économistes estiment qu’il pourrait réduire le PIB de pas moins de 2,5 points de pourcentage au troisième trimestre.

Les estimations de croissance pour le trimestre juillet-septembre se situent pour la plupart au-dessus d’un taux annualisé de 3,0 %, les dépenses de consommation devant compenser l’effet négatif des importations. L’économie a progressé à un rythme de 2,2 % au deuxième trimestre.

Les importations de services ont augmenté de moins de 0,1 milliard de dollars pour atteindre 78,5 milliards de dollars en août, dans un contexte de légère hausse des transports. Les redevances liées à l’utilisation de la propriété intellectuelle ont baissé, tout comme les voyages.

Les exportations de services ont également progressé de moins de 0,1 milliard de dollars, pour atteindre 109,5 milliards de dollars. Des hausses modestes ont été enregistrées au titre des redevances liées à l’utilisation de la propriété intellectuelle et d’autres services aux entreprises. Les voyages et les services financiers ont tous deux reculé.

Le pays a enregistré des déficits commerciaux records dans le secteur des biens avec le Mexique, le Vietnam et la Malaisie. Il a maintenu des déficits avec Taïwan, la Chine, l’Union européenne, la Corée du Sud, le Canada et l’Inde, entre autres partenaires commerciaux. Il a toutefois affiché un excédent commercial record dans le secteur des biens avec la Belgique, tout en conservant des excédents avec les Pays-Bas, l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, le Royaume-Uni, Hong Kong, le Brésil, l’Australie et l’Arabie saoudite.

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