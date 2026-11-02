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Les immatriculations mensuelles de Tesla bondissent en Europe du Nord, alors même que la concurrence chinoise s'intensifie
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 11:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un graphique illustrant les immatriculations de Tesla par rapport à la concurrence chinoise. Mise à jour du texte avec des détails et des commentaires d'analystes sur l'Europe du Nord aux paragraphes 4 à 8, ainsi que des informations contextuelles au paragraphe 9.)

* Les immatriculations de Tesla bondissent de 248% en Suède, de 131% en Norvège et de 34% au Danemark

* Cette reprise a bénéficié de comparaisons favorables, du renchérissement des carburants, des subventions et de la hausse de la demande de véhicules électriques

* Tesla a été la marque la plus vendue en Norvège en octobre, avec une part de marché de 9,8%

* Le Danemark a connu une concurrence plus rude, Tesla se classant derrière BYD, Leapmotor, Xpeng et MG

par Amir Orusov

Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O ont augmenté sur plusieurs marchés d'Europe du Nord en octobre, alors que le constructeur américain de véhicules électriques a poursuivi la reprise de ses ventes dans la région malgré une concurrence croissante de la part des constructeurs automobiles chinois.

Les immatriculations de Tesla ont bondi de 248% en Suède , de 131% en Norvège et de 34% au Danemark , selon les données de Mobility Sweden, de l’OFV norvégien et du site danois bilstatistik.dk.

Cette reprise a été favorisée par des comparaisons plus favorables avec l’année précédente, la hausse des prix des carburants, les mesures d’incitation gouvernementales et la croissance continue de la demande en véhicules électriques.

Les performances ont toutefois varié d’un pays à l’autre. Tesla a enregistré de fortes hausses en Norvège et en Suède, mais est resté derrière plusieurs concurrents chinois au Danemark, ce qui met en évidence la fragmentation croissante du paysage concurrentiel en Europe.

En Norvège, Tesla a enregistré son meilleur mois d’octobre de son histoire et s’est imposée comme la marque automobile la plus vendue du pays avec une part de marché de 9,8%, selon l’OFV. Les marques chinoises ont continué à étendre leur présence, représentant 22,5% des immatriculations de voitures particulières neuves, leur part mensuelle la plus élevée jamais enregistrée.

"En Norvège notamment, où la population est généralement plus aisée qu’ailleurs en Europe, les consommateurs sont moins attirés par les modèles d’entrée de gamme des marques chinoises que dans d’autres pays européens", a déclaré Rico Luman, économiste senior chez ING Research.

En revanche, la part de marché de Tesla au Danemark n’était que de 0,73%, derrière BYD 002594.SZ , Leapmotor 9863.HK , Xpeng 9868.HK et MG ( 600104.SS ), filiale de SAIC, qui ont chacune conquis entre 1,6% et 5,5% du marché.

"L’Europe du Nord est assez ouverte aux nouveaux acteurs, à condition qu’ils proposent des véhicules électriques performants. C’est ce qui a permis à Tesla d’atteindre une position de leader et c’est ce qui permet aux Chinois de gagner rapidement du terrain", a déclaré à Reuters Felipe Munoz, analyste du secteur et responsable de la plateforme Car Industry Analysis.

Tesla reste l’une des marques de véhicules électriques les plus solides d’Europe, même si sa dépendance vis-à-vis des Model 3 et Model Y l’expose à une concurrence croissante de la part de rivaux proposant des gammes plus étendues.

Le constructeur automobile a déclaré en octobre avoir clôturé le troisième trimestre avec son plus important carnet de commandes de véhicules particuliers depuis quatre ans.

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