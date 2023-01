Les immatriculations de voitures neuves en baisse de 7,83% en 2022 en France, selon PFA

(AOF) - « Sur les douze mois de 2022, avec 1 529 035 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en baisse de 7,83% en données brutes ». C’est ce qu’annonce la Plateforme automobile (PFA), qui représente les 4 000 entreprises du secteur automobile français. C’est Stellantis qui occupe la première place du podium des constructeurs avec 478 040 véhicules vendus sur un an, soit 31,26% du marché, suivi de Renault avec 369 432 véhicules soit 24,16%, puis Volkswagen avec 195 183 véhicules.

Les ventes de Stellantis sont cependant en baisse de plus de 14% par rapport à 2021, et celles de Renault de plus de 6,66% : Toyota est en hausse de plus de 2,63% et Ford de 7,58%, tandis que Tesla affiche une hausse de 10,541%.

" On est structurellement dans un marché qui a baissé d'un tiers en volume depuis 2019, du fait d'une succession de crises ", a déclaré à l'AFP François Roudier, responsable de la communication de la PFA, citant " le problème de la disponibilité des composants électroniques, les difficultés de livraison des véhicules faute de chauffeurs, qui se sont accentuées avec la guerre en Ukraine, l'augmentation des coûts des matériaux et un carburant trop cher ".