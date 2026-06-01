Les immatriculations de Tesla en Suède ont augmenté de 71 % en mai par rapport à la même période l'année dernière

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TSLA.O Les immatriculations de voitures électriques Tesla en Suède ont augmenté de 71 % en mai par rapport à l'année précédente, pour atteindre 858véhicules, selon les données publiées lundi par Mobility Sweden.