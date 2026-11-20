** Les actions des hyperscalers reculent en pré-ouverture, après que l’entrée en bourse d’Anthropic ( ANT.O ) sur le Nasdaq n’ait pas réussi à raviver l’appétit des investisseurs pour le secteur de l’IA, déjà malmené
** Le titre Anthropic ANT.O recule de 9,7% à 87,74 dollars, après avoir clôturé à 97 dollars jeudi et atteint un plus haut à 115 dollars, dépassant brièvement une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse
** Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O reculent respectivement de 1,5% et 1,2%, tandis qu’Alphabet GOOGL.O s’affaiblit légèrement
** SpaceX SPCX.O recule de 3,5%, tandis qu’Oracle ORCL.N perd 3,5%
** Les contrats à terme indexés sur l'indice Nasdaq 100 NQcv1 , à forte composante technologique, reculent de 1,7%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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