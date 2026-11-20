Les hyperscalers reculent alors qu’Anthropic ne parvient pas à raviver l’optimisme autour de l’IA

** Les actions des hyperscalers reculent en pré-ouverture, après que l’entrée en bourse d’Anthropic ( ANT.O ) sur le Nasdaq n’ait pas réussi à raviver l’appétit des investisseurs pour le secteur de l’IA, déjà malmené

** Le titre Anthropic ANT.O recule de 9,7% à 87,74 dollars, après avoir clôturé à 97 dollars jeudi et atteint un plus haut à 115 dollars, dépassant brièvement une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse

** Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O reculent respectivement de 1,5% et 1,2%, tandis qu’Alphabet GOOGL.O s’affaiblit légèrement

** SpaceX SPCX.O recule de 3,5%, tandis qu’Oracle ORCL.N perd 3,5%

** Les contrats à terme indexés sur l'indice Nasdaq 100 NQcv1 , à forte composante technologique, reculent de 1,7%