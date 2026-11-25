Les Houthis ont revendiqué mercredi l'attaque contre le centre financier de Ryad et la raffinerie de Ras Tanura sur le golfe Persique, après avoir menacé de prendre pour cibles Djeddah et d'autres ports saoudiens sur la mer Rouge.

Un porte-parole du groupe armé pro-iranien, Yahya Saree, a affirmé que l'attaque contre la raffinerie de Ras Tanura (est), l'une des plus grandes au monde exploitée par la compagnie pétrolière nationale Saudi Aramco, avait provoqué des incendies sur le site.

La coalition internationale armée qui lutte contre les Houthis sous l'égide de l'Arabie saoudite avait auparavant déclaré que les défenses antiaériennes du royaume avaient intercepté et détruit quatre drones à Ras Tanura mercredi matin.

L'attaque de mardi contre le quartier financier de Ryad, qui a atteint un gratte-ciel déjà visé le 19 novembre, a fait 11 blessés, selon la défense civile saoudienne.

La confrontation armée qui a repris en septembre ne cesse de s'aviver entre les belligérants, qui élargissent le champ des attaques et visent les infrastructures stratégiques.

Mardi, la coalition a mené une attaque aérienne contre le port yéménite d'Hodeïdah après que les Houthis eurent menacé dans un communiqué de frapper les ports saoudiens sur la mer Rouge si cette ville portuaire stratégique était visée. Des cibles dans les gouvernorats yéménites de Saada et Amran ont également été bombardées par la coalition.

Les Houthis ont pressé les habitants et employés des ports potentiellement visés d'évacuer et les compagnies maritimes de mettre à l'abri leurs bateaux.

Le port d'Hodeïdah est le principal point d'entrée pour le ravitaillement en vivres et produits de première nécessité des régions du nord du Yémen contrôlées par les Houthis.

(Reportage Menna Alaa El Din et Tala Ramadan, avec Ahmed Tolba au Caire; version française Sophie Louet)