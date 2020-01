Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Houthis disent avoir bombardé plusieurs sites saoudiens Reuters • 29/01/2020 à 14:44









DUBAI, 29 janvier (Reuters) - Les rebelles yéménites houthis ont bombardé mercredi des installations pétrolières de la compagnie saoudienne Aramco à Djizane, sur le littoral de la mer Rouge, a annoncé leur porte-parole militaire, cité par Al Massirah TV, la chaîne du mouvement chiite pro-iranien. Aramco s'est refusée à tout commentaire. Selon le porte-parole militaire, les aéroports d'Abha et de Djizane ont également été visés "par un grand nombre de roquettes et de drones", tout comme la base militaire de Khamis Mouchaït et d'autres sites saoudiens sensibles. (Lisa Barrington, version française Jean-Philippe Lefief)

