Les Houthis disent avoir attaqué une installation pétrolière saoudienne

(Précisions) RYAD/DUBAI, 23 novembre (Reuters) - Les rebelles yéménites Houthis ont déclaré lundi avoir lancé avec succès un missile contre une station de distribution opérée par la compagnie pétrolière saoudienne Aramco dans la ville de Djeddah, sur le littoral de la mer Rouge. Aucune annonce n'a été effectuée par les autorités saoudiennes pour le moment. Aramco n'a pas répondu à une demande de commentaire. Les principales installations pétrolières d'Aramco se trouvent dans l'est du pays, à quelque 1.000 km de Djeddah. S'exprimant via Twitter, le porte-parole militaire des Houthis a prévenu les entreprises étrangères travaillant en Arabie saoudite de faire preuve de prudence alors que les "opérations vont continuer". "La frappe a été très précise, et les ambulances et véhicules de pompiers se sont précipités" sur les lieux, a dit Yahya Sarea. Les Houthis multiplient les attaques transfrontalières vers l'Arabie saoudite depuis mai dernier et l'expiration d'une trêve instaurée face à la pandémie de coronavirus. La coalition menée par l'Arabie saoudite, qui intervient militairement au Yémen depuis 2015, a en réponse mené des frappes aériennes contre des territoires détenus par les Houthis. Ceux-ci contrôlent la majeure partie du nord du pays dont la capitale Sanaa. Les rebelles chiites soutenus par l'Iran ont revendiqué l'an dernier des attaques aux drones contre plusieurs installations d'Aramco, dont le plus grand site mondial de transformation de brut. (Rania el Gamal, Marwa Rashad et Alaa Swilam; version française Jean Terzian)

