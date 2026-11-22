Les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont déclaré dimanche avoir mené une opération visant la raffinerie de pétrole de Rabigh, située sur la côte occidentale de l'Arabie saoudite, revendiquant ainsi une nouvelle fois une attaque contre une infrastructure énergétique du royaume.

Les Houthis ont affirmé avoir atteint directement leur cible, mais aucun élément ne permettait dans l'immédiat d'évaluer l'ampleur des dégâts. Les autorités saoudiennes n'ont pas répondu dans l'immédiat à leurs déclarations.

Rabigh abrite Petro Rabigh, un important complexe intégré de raffinage et de pétrochimie développé par Saudi Aramco 2222.SE et le groupe japonais Sumitomo Chemical 4005.T . Il est situé à environ 165 km au nord de Djeddah, sur la côte de la mer Rouge, et dispose d'un accès à des installations d'exportation en eaux profondes.

Les Houthis ont revendiqué à plusieurs reprises des attaques contre des infrastructures énergétiques saoudiennes ces derniers mois, notamment contre l'oléoduc Est-Ouest et des raffineries de Jazan, dans le sud, ainsi qu'à Ras Tanura, dans la province orientale. Les autorités saoudiennes n'ont confirmé aucune attaque contre des raffineries.

Ryad a également intensifié ses frappes aériennes contre les positions houthies afin de soutenir ses alliés yéménites.

(Hatem Maher et Ahmed Tolba, version française Benjamin Mallet)