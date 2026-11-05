Les hôpitaux américains se préparent à une année 2027 plus difficile, alors que des pertes de couverture et des coupes dans le programme Medicaid se profilent

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* HCA estime que les changements apportés à la plateforme d'assurance de l'ACA entraîneront une baisse de ses revenus pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars en 2026

* HCA, Tenet et UHS font état d'une baisse de 17 % à 19 % du volume des contrats sur la plateforme ACA au troisième trimestre

* La KFF estime que les modifications apportées à Medicaid en 2028 risquent de compromettre 60 milliards de dollars de financement fédéral destiné aux hôpitaux

par Christy Santhosh et Kamal Choudhury

Les gestionnaires d’hôpitaux américains se préparent à faire face à une pression sur leurs revenus due à l’augmentation du nombre de patients perdant leur couverture d’assurance au titre de l’Affordable Care Act, à une baisse potentielle des aides publiques pour la prise en charge des patients Medicaid et à des réductions plus importantes des remboursements à partir de 2028.

Les grandes chaînes hospitalières, notamment HCA Healthcare

HCA.N , Tenet Healthcare THC.N et Universal Health Services

UHS.N , font état d’un nombre d’admissions stable, soutenu par le vieillissement des baby-boomers qui nécessitent davantage de soins médicaux.

Mais le nombre croissant de patients non assurés pèse sur les marges d’exploitation, ont déclaré ces entreprises lors de conférences téléphoniques organisées après la publication de leurs résultats trimestriels . Les soins dispensés aux urgences aux personnes sans assurance maladie ne sont souvent pas remboursés, ce qui oblige les prestataires à prendre en charge les coûts.

« Ils ne paient pas , donc cela revient essentiellement à une perte », a déclaré Brian Tanquilut, analyste chez Jefferies.

Une partie de la pression exercée sur les exploitants d’hôpitaux s’explique par l’expiration, le 1er janvier 2026, des subventions fédérales mises en place pendant la pandémie afin de réduire le coût des régimes de santé dans le cadre de l’Affordable Care Act.

Cela a entraîné une multiplication par deux ou par trois des primes pour certains assurés, tandis que d’autres ont dû faire face à des hausses à deux chiffres de leurs primes. Au final, plus de 3 millions de personnes ont résilié leur contrat d’assur .

Les analystes de J.P. Morgan ont estimé que la baisse des adhésions aux marchés ACA gérés par le gouvernement — où les personnes qui ne bénéficient pas d’une assurance par l’intermédiaire de leur employeur peuvent souscrire des régimes de santé — entraînera un frein de l’ordre d’un pourcentage à un chiffre (faible à moyen) sur la croissance des bénéfices des hôpitaux en 2027.

HCA estime que la perte des subventions fédérales pourrait réduire son chiffre d’affaires de jusqu’à 1,2 milliard de dollars en 2026. HCA, Tenet et Universal ont fait état de baisses de 17 % à 19 % en glissement annuel du volume d’activité sur les marchés ACA au troisième trimestre, les patients ayant perdu leur couverture s’étant largement tournés vers le paiement à leurs frais.

Pour aggraver encore la situation, les paiements complémentaires de Medicaid – c’est-à-dire les versements effectués par le gouvernement pour aider les hôpitaux à couvrir le coût des soins prodigués aux patients bénéficiaires de Medicaid – devraient chuter brutalement après avoir dopé les résultats de 2026.

HCA s'attend à ce que les prestations complémentaires nettes diminuent de 550 à 650 millions de dollars en 2027, tandis qu'UHS prévoit une baisse de 175 à 200 millions de dollars.

Tenet est relativement mieux protégé contre ces tensions financières, car son pôle de centres de chirurgie ambulatoire, qui a représenté environ 40 % de son résultat opérationnel ajusté au troisième trimestre, est moins exposé aux pertes de couverture sur les marchés d’assurance et aux baisses de remboursement de Medicaid.

Certains analystes ont estimé que les coupes budgétaires dans le secteur de la santé pourraient être revues à la baisse, les démocrates ayant remporté la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat lors des élections de mi-mandat.

« Nous pensons que les démocrates s'attacheront très probablement à tenter de revenir sur les modifications apportées à Medicaid et aux marchés d'assurance de l'ACA, mais nous continuons de considérer qu'il est peu probable qu'ils parviennent à obtenir des résultats significatifs », a déclaré Lisa Gill, analyste chez J.P. Morgan.

RÈGLES DE TRAVAIL DE MEDICAID ET RÉDUCTIONS DE 2028

À partir de 2027, la loi « One Big Beautiful Bill Act » de l’administration Trump exigera de certains adultes en âge de travailler bénéficiant de Medicaid qu’ils remplissent des obligations en matière d’emploi ou de service communautaire pour conserver leur couverture, ce qui augmentera le risque de soins non rémunérés.

Julie Utterback, analyste chez Morningstar, a indiqué que les patients Medicaid génèrent de faibles marges bénéficiaires, ce qui limite l’impact direct sur le chiffre d’affaires des obligations de travail pour des opérateurs tels que HCA , qui est davantage présent dans les États n’ayant pas élargi l’éligibilité à Medicaid à davantage d’adultes à faibles revenus dans le cadre de l’Affordable Care Act.

Les modifications apportées aux obligations de travail ne s’appliquent généralement qu’aux personnes bénéficiant de ces programmes d’extension de Medicaid.

Toutefois, le risque le plus important que ce projet de loi fait peser sur les hôpitaux débutera en 2028, lorsque certains paiements supplémentaires versés par le gouvernement au titre de Medicaid seront réduits de 10 points de pourcentage par an. Le cabinet de recherche en politique de santé KFF estime que ces changements pourraient mettre en péril environ 60 milliards de dollars du financement fédéral actuel des hôpitaux une fois qu’ils seront pleinement mis en œuvre.

M. Tanquilut a déclaré que la réduction progressive de ces paiements supplémentaires exposerait les hôpitaux à quatre à cinq années consécutives de pression liée à Medicaid à partir de 2028.

« Du point de vue des bénéfices des hôpitaux, je pense que ces réductions de paiements constitueront un obstacle plus important, avec des répercussions plus durables », a déclaré M. Utterback.