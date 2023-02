" Les hausses de taux d'intérêt se poursuivent malgré la baisse de l'inflation globale " (Fitch)

(AOF) - " Les taux d'inflation IPC ont commencé à montrer des signes de ralentissement au cours des derniers mois dans de nombreuses économies, mais les banques centrales continuent de relever les taux d'intérêt par crainte de pressions inflationnistes sous-jacentes persistantes, comme le souligne le dernier pack de graphiques "20/20 Vision" de Fitch. La croissance du PIB a dépassé les attentes au quatrième trimestre 2022 dans de nombreux pays du classement Fitch 20, dont certaines des principales économies mondiales.

Les États-Unis ont enregistré un résultat trimestriel non annualisé de 0,7%, tandis que la zone euro a évité de justesse une contraction et a progressé de 0,1 % en glissement trimestriel, la crise énergétique s'étant avérée moins grave que prévu. La Chine et le Royaume-Uni ont tous deux enregistré une stagnation de leur PIB en glissement trimestriel, dépassant ainsi les prévisions de contraction pure et simple.

Les marchés émergents ont présenté un tableau mitigé jusqu'à présent, l'Indonésie et le Mexique ayant connu une croissance plus rapide que prévu, tandis que la Corée et - surtout - la Pologne ont déçu avec des baisses trimestrielles.

Les taux d'inflation IPC, bien que toujours élevés, se sont modérés au cours des derniers mois et ont montré les premiers signes d'une baisse dans de nombreux pays de la zone Fitch 20, notamment les États-Unis, la zone euro, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Canada, le Brésil, la Russie et la Turquie.

Simultanément, les banques centrales ont poursuivi leurs cycles de hausse et les taux d'intérêt directeurs ont augmenté dans de nombreux pays du Fitch 20 au cours des dernières semaines. La Fed a relevé la limite supérieure de son taux cible des fonds à 4,75%, la BCE a porté le taux de l'OMR à 3% et la Banque d'Angleterre a augmenté son taux d'escompte à 4%. Des hausses de taux ont également été observées en Suisse, en Australie, au Canada, en Inde et en Indonésie, entre autres.