Les groupes du secteur aéronautique réclament une enveloppe d'au moins 30 milliards de dollars pour la modernisation de la FAA

Une coalition regroupant plus de 60 associations du secteur aérien a appelé le Congrès à débloquer rapidement au moins 30 milliards de dollars pour la modernisation du contrôle aérien, après que l’arrêt des vols à l’échelle nationale du 13 novembre , imputé à un seul routeur, a entraîné l’annulation de plus de 18 000 vols et perturbé le voyage de plus d’un million de passagers.

« La récente interruption totale du contrôle aérien, qui a porté un nouveau coup dur aux voyageurs et aux transporteurs, a attiré l’attention de tout le pays sur la fragilité du système et souligne la nécessité urgente pour le Congrès de résoudre ce problème au plus vite », indique la lettre signée par Airlines for America, Boeing BA.N , Airbus AIR.PA , GE Aerospace GE.N , l’Association internationale du transport aérien et les syndicats, ajoutant que le système aéronautique « est soumis à une pression croissante ».

Le secrétaire américain aux Transports , Sean Duffy, avait initialement demandé 30 milliards de dollars – dont 18 milliards pour les aéroports –, mais a porté ce montant à 50 milliards de dollars après l’incident, qui a entraîné la plus longue suspension des vols à l’échelle nationale aux États-Unis depuis les attentats du 11 septembre 2001.

L’incident du 13 novembre est le dernier exemple en date des défaillances du système de télécommunications vieillissant du contrôle aérien américain et des difficultés rencontrées pour remplacer ces systèmes tout en maintenant les anciennes communications opérationnelles.

Ces dernières années, les systèmes de télécommunications vieillissants de la FAA ont connu des défaillances suite à des coupures accidentelles de fibres optiques, à la suppression accidentelle de fichiers et à une forte odeur chimique provoquée par la fusion d’un composant. Selon les responsables, le système continuera de connaître des défaillances tant qu’il n’aura pas été correctement modernisé.

La semaine dernière, le sénateur républicain Jerry Moran a déclaré que le chiffre de 50 milliards de dollars « semblait sortir de nulle part » et a demandé à Sean Duffy d’expliquer en détail pourquoi la majeure partie des 12,5 milliards de dollars approuvés par le Congrès l’année dernière n’avait pas été dépensée.

L’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré mercredi que son administration était sur le point de révéler la cause première de la perturbation et qu’il comptait publier ses conclusions d’ici vendredi. Mais le ministère des Transports n’a encore publié aucune conclusion.

Sean Duffy a indiqué qu’un routeur Juniper installé par L3Harris Technologies LHX.N dans un site isolé de l’Arkansas avait provoqué un arrêt au sol de l’aviation à l’échelle nationale pendant près de cinq heures. Bryan Bedford a déclaré que le réseau FTI, exploité par L3 depuis 2002, avait désespérément besoin d’être remplacé.