Les groupes de médias sociaux font face à un retour de bâton européen alors que l'Espagne et la Grèce envisagent d'interdire l'accès des adolescents

L'Espagne va demander des comptes aux responsables des médias sociaux pour les discours haineux

L'Espagne adhère à la "coalition des volontaires du numérique" de l'organisme de régulation

82 % des Espagnols soutiennent l'interdiction des médias sociaux aux enfants de moins de 14 ans

L'Espagne et la Grèce ont proposé mardi d'interdire l'utilisation des médias sociaux par les adolescents, alors que les attitudes se durcissent en Europe à l'égard d'une technologie qui, selon certains, est conçue pour créer une dépendance et peut exposer les enfants à des contenus dangereux.

L'Espagne souhaite interdire les médias sociaux aux moins de 16 ans, a déclaré le Premier ministre Pedro Sanchez. La Grèce est sur le point d'annoncer une interdiction similaire pour les enfants de moins de 15 ans , a déclaré une source gouvernementale de haut rang.

Ces pays rejoignent les pays tels que la Grande-Bretagne et la France qui envisagent de durcir leur position sur les médias sociaux, après que l'Australie est devenue en décembre le premier pays à interdire l'accès à ces plateformes aux enfants de moins de 16 ans.

Les gouvernements et les autorités de régulation du monde entier étudient l'impact du temps passé par les enfants devant un écran sur leur développement et leur bien-être mental.

"Nos enfants sont exposés à un espace dans lequel ils n'ont jamais été censés naviguer seuls ... . Nous ne l'accepterons plus", a déclaré M. Sanchez lors du sommet mondial des gouvernements qui s'est tenu à Dubaï. "Nous les protégerons du Far West numérique."

LA COALITION DES VOLONTAIRES DU NUMÉRIQUE

M. Sanchez a déclaré que son gouvernement créerait une loi visant à tenir les dirigeants des médias sociaux personnellement responsables des discours haineux diffusés sur leurs plateformes.

Les représentants de X, Google (qui fait partie d'Alphabet

GOOG.O ), TikTok, Snapchat SNAP.N et Meta META.O n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les mesures proposées par l'Espagne.

L'interdiction australienne "laisse des lacunes importantes qui pourraient compromettre ses objectifs", notamment des limitations dans la technologie de vérification de l'âge et des utilisateurs qui se tournent vers des applications de messagerie non réglementées, a déclaré Snapchat dans un communiqué lundi.

L'Espagne rejoint cinq autres pays européens qu'il a baptisés la "Coalition des volontaires du numérique" afin de coordonner et d'appliquer la réglementation transfrontalière, a déclaré M. Sanchez, sans nommer les pays, qui doivent tenir leur première réunion dans les jours à venir.

"Nous savons qu'il s'agit d'une bataille qui dépasse largement les frontières d'un pays", a-t-il déclaré. Son bureau n'a pas répondu à une demande de clarification.

EXPLOSION DU CONTENU GÉNÉRÉ PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Une loi visant à interdire aux enfants de moins de 15 ans l'accès aux médias sociaux est actuellement en cours d'examen par le Parlement français. La Grande-Bretagne envisage également des mesures similaires.

La réglementation proposée par l'Espagne donnerait aux parents un soutien clair pour fixer des limites et atténuerait la pression sociale pour les enfants qui s'inquiètent de manquer quelque chose, a déclaré Diana Diaz, directrice de la Fondation ANAR pour les enfants et les adolescents à risque.

L'explosion récente des contenus générés par l'IA et le tollé général suscité par les informations selon lesquelles le chatbot Grok AI d'Elon Musk aurait généré des images sexuelles non consensuelles, y compris de mineurs, ont alimenté le débat sur les risques liés à ces contenus en ligne.

Mais il n'y a pas eu d'accord unanime sur le fait que les médias sociaux nuisent aux adolescents, a déclaré Jose Cesar Perales, professeur de psychologie expérimentale à l'université de Grenade.

RESPONSABILISER LES DIRIGEANTS DES MÉDIAS SOCIAUX

M. Sanchez a indiqué que les procureurs étudieraient les moyens d'enquêter sur d'éventuelles infractions juridiques commises par Grok, la société d'Elon Musk, ainsi que par TikTok et Instagram, qui font partie de Meta.

L'interdiction proposée serait mise en œuvre dans le cadre d'une modification d'un projet de loi existant sur la protection numérique des mineurs, actuellement débattu au parlement, selon un porte-parole du gouvernement.

Environ 82 % des Espagnols ont déclaré qu'ils pensaient que les enfants de moins de 14 ans devraient être interdits d'accès aux médias sociaux, selon un sondage Ipsos sur l'éducation réalisé dans 30 pays et publié en août dernier. Ce chiffre était de 73 % en 2024.

"C'est une bonne mesure pour encourager les enfants à jouer entre eux et à ne pas être sur leur téléphone portable dans les parcs, ce que je trouve terrible, pour être honnête", a déclaré Miguel Abad, un étudiant madrilène de 19 ans.

En Australie, les entreprises de médias sociaux ont désactivé près de 5 millions de comptes appartenant à des adolescents dans les semaines qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'interdiction, a déclaré le mois dernier l'autorité de régulation de l'internet, ce qui laisse penser que la mesure pourrait avoir un impact considérable.