Les groupes de l'industrie automobile exhortent Trump à empêcher les automobiles chinoises d'entrer aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Confirmation, détails supplémentaires, commentaires de la lettre, pas de commentaire immédiat de l'ambassade de Chine dans les paragraphes 2-7) par David Shepardson

Les principaux groupes de l'industrie automobile ont exhorté l'administration Trump à empêcher les constructeurs automobiles chinois d'entrer aux États-Unis, soulevant des inquiétudes avant la rencontre prévue entre le président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, selon une lettre vue par Reuters.

Les groupes ont exprimé "de sérieuses inquiétudes quant aux efforts continus de la Chine pour dominer la fabrication automobile mondiale et pour obtenir l'accès au marché américain. Ces actions constituent une menace directe pour la compétitivité mondiale, la sécurité nationale et la base industrielle automobile américaine."

Une réglementation sur la cybersécurité adoptée en 2025 par le ministère américain du commerce empêche la quasi-totalité des véhicules chinois d'accéder au marché américain, et les cinq groupes représentant les constructeurs automobiles, les concessionnaires et les fabricants de pièces détachées ont déclaré que cette réglementation devait être maintenue.

L'ambassade de Chine à Washington n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. "Nous exhortons également fortement l'administration à rejeter toute tentative des constructeurs chinois de contourner les restrictions existantes en établissant des sites de production aux États-Unis", indique la lettre datée de jeudi de l'Alliance for Automotive Innovation, de la National Automobile Dealers Association, de l'American Automotive Policy Council et d'autres groupes. "Les distorsions du marché et les risques pour l'industrie automobile américaine sont fondamentalement les mêmes, que ces véhicules soient importés ou produits dans le pays."

En janvier, Donald Trump a déclaré qu'il était ouvert à la construction de véhicules aux États-Unis par les constructeurs automobiles chinois. "S'ils veulent venir construire une usine, vous embaucher et embaucher vos amis et vos voisins, c'est formidable, j'aime ça", a-t-il déclaré au Detroit Economic Club.

En décembre, l'Alliance for Automotive Innovation, qui représente General Motors, Ford, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai, Stellantis et d'autres grands constructeurs automobiles, a déclaré que "la Chine représente une menace claire et actuelle pour l'industrie automobile aux États-Unis" et a exhorté Washington à empêcher les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries soutenus par le gouvernement chinois d'ouvrir des usines de fabrication aux États-Unis.